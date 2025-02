Kate Middleton aux BAFTA : Rentrée remarquée ou absence surprise ?

Après son absence l'année dernière due à un cancer, Kate Middleton devrait faire son retour aux Baftas avec son époux, le prince William. Mais cette apparition pourrait être compromise par une raison familiale.

L'année dernière, Kate Middleton n'a pas pu assister aux Bafta s en raison de son cancer. Mais, ce dimanche 16 février prochain, la princesse devrait faire son grand retour sur le tapis rouge, accompagnée de son époux, le prince William, au Royal Albert Hall de Londres. Cette apparition sera certainement scrutée de près, d'autant plus qu'en 2023, la princesse de Galles avait créé une surprise en touchant les fesses de son mari alors qu'ils se dirigeaient vers la 76e cérémonie des Bafta s.

Cette démonstration rare d'affection complice avait provoqué de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Avant de lui donner une petite tape sur les fesses, Kate Middleton et le prince William avaient échangé quelques mots. Jeremy Freemey, un expert en lecture labiale, avait révélé auprès du Mirror ce qu'avaient dit les parents de George, Charlotte et Louis. Selon lui, la princesse avait dit à son mari, dont le regard était fixé vers l'avant : 'Comment as-tu pu rater ça ? '. Le prince William lui avait répondu : 'Quoi ?' Quelque peu agacée, Kate Middleton n'avait pu s'empêcher de le sermonner : 'Arrête d'ignorer', lui avait-elle lancé. Surpris par la réflexion de son épouse, l'héritier du trône lui avait alors demandé : 'Ignorer qui ?' C'est alors que Kate Middleton lui avait mis une main sur les fesses, un geste dont tout le monde se rappelle encore.Kate Middleton aux BAFTA ? Cette seule raison qui pourrait l'empêcher de se rendre à la cérémonie Après avoir annoncé être en rémission de son cancer, Kate Middleton a opéré un retour progressif à ses fonctions royales en effectuant des sorties officielles en solo ou avec son époux, le prince William. Si beaucoup espèrent la voir briller au bras de son mari lors du tapis rouge des Baftas, elle pourrait toutefois être absente pour une raison particulière selon les informations de Hello !. D’après le média, la princesse de Galles pourrait manquer la cérémonie pour la deuxième année consécutive. Si elle n'est plus malade, sa priorité reste sa famille. Il se trouve que l'événement tombe alors que les vacances de George, Charlotte et Louis auront tout juste commencé. Il y a donc de grandes chances qu'elle passe la soirée à Anmer Hall, dans le Norfolk, avec ses enfants.





