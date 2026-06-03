Kate et William à Forest Lodge : la princesse de Galles redécore la nouvelle demeure familiale

La princesse de Galles, Kate Middleton, et son mari, le prince William, ont officiellement emménagé à Forest Lodge, leur nouvelle demeure située sur le domaine de Windsor. Cette installation royale est loin d'être bon marché, comme le révèlent les détails des somptueuses rénovations engagées par le couple.

La princesse de Galles, Kate Middleton , et son mari, le prince William, ont officiellement emménagé à Forest Lodge , leur nouvelle demeure située sur le domaine de Windsor.

Cette installation royale est loin d'être bon marché, comme le révèlent les détails des somptueuses rénovations engagées par le couple. Après trois années passées à Adelaide Cottage, Kate Middleton et le prince William ont choisi Forest Lodge pour leur nouvelle résidence. La princesse s'y sentirait bien et s'y voit rester toute sa vie. Kate Middleton passe ses premiers jours à Forest Lodge en l'absence du prince William, qui s'est envolé pour le Brésil le 3 novembre dernier.

Le couple royal s'apprête à commencer une nouvelle vie à Forest Lodge, une demeure nichée dans la verdure de Windsor. Pour Kate et William, ce déménagement marque l'accomplissement d'un rêve : celui d'une vie de famille apaisée au cœur de la nature





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