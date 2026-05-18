Karting du Roussillon de Rivesaltes accueille le Festival de l'automobile et de la mobilité

Le célèbre Karting du Roussillon de Rivesaltes, près de Perpignan, accueillera le Festival de l'automobile et de la mobilité les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026. Ce rendez-vous inédit réunira les concessionnaires du département et réserve son lot d'animations et de surprises. Les visiteurs pourront découvrir et acheter les derniers modèles des concessionnaires perpignanais, ainsi qu'une large gamme de véhicules d'occasion. Les grands noms locaux du secteur automobile seront tous présents, y compris Tesla, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Audi, Volkswagen, Mazda, Mercedes, Omoda, Jeep, Leapmotor, Xpeng, Dacia, Renault, Alpine, Citroën, Hyundai, BMW, Toyota ou encore Nissan. Chez les deux roues, la marque Yamaha sera aussi présente. Des expositions de trottinettes électriques sont également annoncées. Des cortèges sur la piste du circuit de Rivesaltes avec des véhicules de prestige, voire historiques et d'avant-guerre pour certains seront réalisés. La première édition du Festival de l'automobile et de la mobilité sera parrainée par le champion de rallye catalan et le vainqueur du Clio Trophy France Gravel 2024 et de la GR Yaris Rally Cup en 2025. Un événement qui s'annonce déjà incontournable pour tous les passionnés et ceux qui sont en quête d'un nouveau véhicule.

Le Karting du Roussillon de Rivesaltes, près de Perpignan, accueillera le Festival de l'automobile et de la mobilité les vendredi 22 et samedi 23 mai 2026.

Ce rendez-vous inédit réunira les concessionnaires du département et réserve son lot d'animations et de surprises. C'est l'événement du week-end de Pentecôte dans les Pyrénées-Orientales. Les visiteurs pourront découvrir et acheter les derniers modèles des concessionnaires perpignanais, ainsi qu'une large gamme de véhicules d'occasion. Les grands noms locaux du secteur automobile seront tous présents, y compris Tesla, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Audi, Volkswagen, Mazda, Mercedes, Omoda, Jeep, Leapmotor, Xpeng, Dacia, Renault, Alpine, Citroën, Hyundai, BMW, Toyota ou encore Nissan.

Chez les deux roues, la marque Yamaha sera aussi présente. Des expositions de trottinettes électriques sont également annoncées. Des cortèges sur la piste du circuit de Rivesaltes avec des véhicules de prestige, voire historiques et d'avant-guerre pour certains seront réalisés. La première édition du Festival de l'automobile et de la mobilité sera parrainée par le champion de rallye catalan et le vainqueur du Clio Trophy France Gravel 2024 et de la GR Yaris Rally Cup en 2025.

Un événement qui s'annonce déjà incontournable pour tous les passionnés et ceux qui sont en quête d'un nouveau véhicule





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