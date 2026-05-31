Karl Olive, député Renaissance et ancien maire de Poissy, se justifie après être apparu en pleine polémique en célébrant le sacre du PSG en Ligue des champions

Karl Olive, député Renaissance et ancien maire de Poissy, a été vu célébrant la victoire parisienne du PSG en Ligue des champions, samedi soir face à Arsenal. L'élu a été filmé en montant quelques secondes sur le capot d'une voiture d'un ami, en maillot sur le dos, dans les rues puis en grimpant sur le capot d'une voiture. Une image qui a beaucoup fait parler, alors que la nuit a aussi donné lieu à des dégradations avec 780 interpellations recensées en France.

Ancien maire de Poissy et député Renaissance, Karl Olive a posté une vidéo d'excuses sur ses réseaux sociaux ce dimanche. L'élu a voulu justifier les images de lui debout sur le capot d'une voiture après le nouveau sacre du PSG en Ligue des champions.

Des scènes de joie partout en région parisienne, des supporters qui célèbrent une soirée historique. Les Parisiens ont largement fêté le deuxième sacre d'affilée du PSG en Ligue des champions, samedi soir face à Arsenal. Et peu importe leurs fonctions officielles... Karl Olive s'est retrouvé en pleine polémique.

Député Renaissance et ancien maire de Poissy, ville qui accueille le centre d'entraînement du PSG, l'élu a été vu célébrant la victoire parisienne, maillot sur le dos, dans les rues puis en grimpant sur le capot d'une voiture. Une image qui a beaucoup fait parler, alors que la nuit a aussi donné lieu à des dégradations avec 780 interpellations recensées en France. Le député a donc dû se justifier.

Il a choisi de le faire sur ses réseaux sociaux, en présentant ses excuses dans une vidéo face caméra





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Karl Olive Député Renaissance Ancien Maire De Poissy PSG Ligue Des Champions Victorie Parisienne Arsenal Scènes De Joie Degradations Interpellations Excuses Vidéo Face Caméra Passion Raison Euphorie Meilleure Image À Donner Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu Meilleure Image À Donner Lorsque L'on Est Élu

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un député célèbre la victoire du PSG en grimpant sur une voitureLe député Karl Olive a été aperçu sur le capot d'une voiture à Poissy pour fêter la victoire du PSG en Ligue des Champions contre Arsenal. Des débordements ont eu lieu dans plusieurs villes.

Read more »

Député Karl Olive critiqué pour sa célébration sur le capot d'une voiture après la victoire du PSGLe député de la 12e circonscription des Yvelines, Karl Olive, filmé en train de grimper sur le capot d'une voiture pour fêter le titre du PSG en Ligue des champions, suscite la colère des habitants de Poissy. Il défend son geste comme un moment de fête avec l'accord du conducteur, tandis que les réseaux sociaux réagissent largement contre cette démonstration publique.

Read more »

Député Karl Olive critiqué pour avoir grimpé sur une voiture à Poissy après la victoire du PSGLe député des Yvelines, Karl Olive, suscite la polémique après avoir escaladé le capot d'une voiture en plein centre de Poissy pour célébrer la victoire du Paris Saint‑Germain en Ligue des Champions le 30 mai 2026, provoquant la fermeture de la rue par la police municipale et des réactions du maire et des habitants

Read more »

Filmé sur le capot d’une voiture après le sacre du PSG, Karl Olive se défausseLe député Renaissance dénonce « une polémique à deux balles » et met en avant l’« esprit de fête » qui l’a animé comme de nombreux supporters.

Read more »