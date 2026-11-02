Karl Bushby termine son périple de 28 ans à pied dans sa ville de Hull

Après 28 années de marche et 50.000 kilomètres, l'explorateur britannique Karl Bushby rejoint sa famille à Hull. Retour sur ce record mondial unique.

L'explorateur britannique Karl Bushby a officiellement mis un terme à son périple de 28 ans à travers le monde en rejoignant sa mère Angela dans sa ville natale de Hull, en Angleterre, ce lundi 2 novembre 2026. Après avoir parcouru environ 50.000 kilomètres sans aucun moyen de transport motorisé, l'aventurier de 57 ans a été accueilli en héros par plusieurs centaines de riverains qui ont organisé un accueil triomphal pour marquer l'aboutissement de ce projet titanesque commencé en 1998.

Une arrivée triomphale et émotionnelle à Hull

Karl Bushby a fait son entrée chez sa mère, Angela, au milieu de la journée du lundi 2 novembre 2026, clôturant ainsi une épopée qui a débuté au Chili en 1998. L'ancien parachutiste de l'armée britannique a été accueilli avec émotion par sa famille, retrouvant notamment son fils Adam, 36 ans, et rencontrant pour la première fois sa petite-fille de 12 ans. La scène, entourée de caméras et d'appareils photo, a illustré l'ampleur de la réconciliation familiale et personnelle après près de trois décennies d'absence.

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Des obstacles géopolitiques et administratifs majeurs

Ce voyage exceptionnel a nécessité le franchissement de 29 pays et la traversée de continents variés, des jungles aux déserts en passant par les mers de glace. Karl Bushby a dû surmonter de lourds défis administratifs, notamment un refus de visa prolongé à Moscou qui a ralenti sa progression pendant plusieurs années. La crise financière de 2008 et la pandémie de Covid-19 ont également interrompu son avance, lui coûtant au total 14 ans sur les 28 prévus pour son tour du monde.

La reconnaissance officielle de la municipalité et du gouvernement

La mairie de Hull a organisé une cérémonie pour honorer l'exploit de son citoyen, où la maire Maria Coward a salué le courage de l'aventurier en déclarant qu'elle trouvait Karl incroyable depuis huit ans. Le porte-parole du Premier ministre Andy Burnham a également félicité cet exploit extraordinaire, exprimant la satisfaction du gouvernement britannique de voir l'explorateur de retour sur le sol national. Cette reconnaissance institutionnelle souligne l'impact national de cette réalisation historique sans précédent.

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Un soutien logistique et cinématographique constant

Le réalisateur allemand Werner Herzog et son équipe de tournage ont accompagné Karl Bushby lors de cette dernière phase de son retour, préparant actuellement un documentaire sur son voyage. La société de production du film soutient financièrement et logistiquement l'ancien soldat depuis 16 ans, contribuant ainsi à la faisabilité de ce projet ambitieux. Cet appui professionnel a été crucial pour documenter et soutenir l'effort planétaire nécessaire à la réalisation de ce record.

L'impact émotionnel et les perspectives d'avenir

En traversant la Manche à la nage depuis le nord de la France pour rejoindre le sud de l'Angleterre, Karl Bushby a exprimé sa fierté d'avoir prouvé sa capacité à accomplir plus que ce qu'il imaginait possible. Il reconnaît désormais devoir se réinsérer dans la vie quotidienne au Royaume-Uni, un défi qu'il compare à celui de retrouver un monde adulte après une longue absence. Son parcours, entrecoupé de retours partiels comme au Mexique, témoigne d'une résilience face à des refus de visa et à des obstacles naturels constants.