Karine Rivoallan, l'ex-bâtonnière au barreau de Saint-Brieuc, décorée pour son engagement dans la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, ex-otages en Iran

Karine Rivoallan, l'ex-bâtonnière au barreau de Saint-Brieuc, a été décorée ce vendredi 15 mai 2026 à Tréguier pour son engagement dans la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, ex-otages en Iran. Elle a été décorée pour son combat pour ces deux ex-otages en Iran et leur libération en novembre 2025.

Karine Rivoallan , l'ex-bâtonnière au barreau de Saint-Brieuc, engagée pour faire libérer Cécile Kohler et Jacques Paris , ex-otages en Iran, a été décorée à Tréguier ce vendredi.

Grande émotion pour l'avocate Karine Rivoallan, décorée ce vendredi 15 mai 2026 à Tréguier pour son engagement dans la libération de Cécile Kohler et Jacques Paris, ex-otages en Iran. C'est un grand moment d'émotion qu'abritait ce vendredi 15 mai 2026 en fin d'après-midi, la salle d'honneur de la mairie de Sous menace permanente : Cécile Kohler et Jacques Paris racontent leurs trois années de détention en Iran.

Ils ont été détenus de façon arbitraire dans la prison d'Evine, près de Téhéran. Ils ont été libérés en novembre 2025, et ont puis quitter l'Iran. Une cérémonie comme un point final à un combat dont les prémices furent posées de Jacques, et de Cécile : tu nous avais demandé de nous mobiliser. J'avais découvert une femme de convictions comme j'en ai rarement vu.

Devant Cécile Kohler et Jacques Paris, présents, avec leurs proches, Karine Rivoallan a rappelé devant des dizaines de membres de juridictions et d'institutions civiles, que cette médaille n'est pas une récompense reçoit seule. Convaincue que le droit peut réparer, protéger, sauver, aussi, Karine Rivoallan a porté le sujet de la libération des otages en Iran. De ces engagements qui ne vous quittent plus, vous réveillent la nuit. Être avocat, c'est porter des voix, des colères, des fragilités, des espérances.

C'est aussi accepter d'entrer dans la vie des autres, au moment où elle bascule. C'est porter leurs mots, quand ils n'en ont plus, leur colère quand elle déborde, leur dignité quand elle vacille. La cérémonie s'est terminée avec des mots touchants pour Cécile Kohler, Jacques Paris, leurs proches ; et quelques larmes. Un septuagénaire atteint d'un cancer du poumon, se fait répondre aux urgences : Vous n'avez pas de carte fidélité ici.

Accident mortel sur l'autoroute A9 : un dépanneur percuté par un bus, la circulation totalement stoppée. Contenu extern





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