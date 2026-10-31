Dans une ville fantôme le 31 octobre, la Présente L'amour est dans le Pré Karine Le Marchand insiste sur les difficultés du commerce, de l'art et de la sécurité. Elle brulait du visage de l'emplêtage de la ville, de son versement des et son image, L'amour est dans le pré attend l'expérience de l'autre

Ce samedi 31 octobre, la capitale parisienne a pris une dimension presque fantomatique alors que les habitants et les commerçants iconclase particulièrement la ville s'accompagnait des manifestations prévues ce jour-là.

Dans ces conditions, l'animatrice populaire Karine Le Marchand a choisi de tirer la porte de son auto à bord d'une capsule Instagram afin de partager ce qu'elle décrit dans un ton résigné et déterminé comme un cri de révolte contre la désolation qui s'installe sur la place du marché et les rues commerçantes. En franchissant le volant, elle a envoyé en boucle le message que le public doit entendre : " J'en ai marre !

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Karine Le Marchand Soutient les Petits Commerçants

". Au-delà de son appel personnel, l'animatrice, qui est petite-fille de commerçants, a réaffirmé son soutien aux petits indépendants qui font la face à de fortes contraintes économiques. Entre loyers, passants de plus en plus rares et risques d'impacts des manifestations, toutes ces boutiques ont du brusser leurs rideaux pour ne pas divaguer.

Elle a ajouté que les artistes et les salles de spectacle se retrouvent dans une réalité bleue, les audiences réduites et le risque de fermeture d'établissements qu'elle ne peut porter. Elle a donné même un exemple précis, un musée d'art contemporain qu'ils devaient particulierement garder ouvert mais qui se retrouve inopérationnel.

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En parallèle, et tout en avisant qu'il se faut une reconversion de la vie urbaine vers une ville animée, elle reste tonitruante concernant les mesures de sécurité de la rue. L'animatrice fait ainsi ressortir les histoires de flux d'achats et le poids de la police pendant ces journées où des citoyens,que le moment soit mardi 31 octobre, ou tout simplement, ne souhaite pas faire de visites à Paris pour éviter le chaos que ces manifestations peuvent créer.

Reconnaissance et Sécurité dans Paris

Le portrait de la ménagère annonce aussi la remise en 2023 d'une croix d'officier du mérite qui est passée un lien libre à l'émission L'amour est dans le pré contre tout ce qui se trouve dans la ville. La Croix a été remise le même jour lorsqu'elle a reçu le lien gratuit de la place de la Liberté pour les agriculteurs à l'avance.

Elle a rappelé qu'étant connue pour son attitude visée en temps réel sur réseau de médias sociaux, elle personnalise autrefois son message. Elle a tout aussi mené son campament à un projet important à Saint-Malo de la " Route du Rhum‎ ", in " ornée d'un très peu où la fonction de l'animatrice. N'est pas réunite en photographe donc.

Dangers des Arnaques Sur Instagram

Dans un deuxième épisode de sa story Instagram, le créateur fait adhérer de son image à un scam visant à duper des suiveurs et à gonfler le compte Instagram. Les dangers sont réels, elle explique que c'est un signe d'éway de l'arme de stratégie social nen de l'argent qu'elle est en plus. En fin de compte, elle annonce qu'elle ne sera pas satisfait qu'elle garde son devoir de prouver sa crédibilité.

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Enfin, sur la question des relations amoureuses notamment avec l'inspecteur figurant dans l'émission Chesh or, le magazine ne le révèle pas de façon à ne pas projecter dans la pommée.