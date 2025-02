Karine Le Marchand au Salon de l'Agriculture 2025 : L'amour est dans le supermarché

Karine Le Marchand, animatrice de l'émission « L'amour est dans le pré », réunira les principaux acteurs de la grande distribution alimentaire pour une conférence de presse au Salon de l'Agriculture 2025. Le but de cette rencontre est de montrer que les grandes surfaces et les agriculteurs peuvent travailler ensemble pour soutenir le monde agricole français.

Entre Karine Le Marchand et les grandes enseignes de la distribution alimentaire, l'amour est dans le supermarché . Comme l'ont révélé plusieurs médias, dont Le Monde, tous les acteurs majeurs de la grande distribution , à l'exception d'E.Leclerc, ont travaillé en secret depuis plusieurs semaines avec Karine Le Marchand pour une présence commune au Salon de l' Agriculture 2025.

Prévue pour le 26 février prochain, cette rencontre, qui prendra la forme d'une conférence de presse, aura pour but de démontrer que les grandes surfaces et les agriculteurs peuvent s'unir. La grande distribution entend profiter de la médiatisation offerte par Karine Le Marchand, animatrice de l'émission phare « L'amour est dans le pré » sur M6. « Elle a un contact privilégié avec eux depuis longtemps », a commenté Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U auprès de BFMTV, « elle nous réunit pour aider les agriculteurs en difficulté et ce sera le principal appel pendant le Salon ». Parmi les personnalités annoncées figurent également Guillaume Darrasse, directeur général d'Auchan Retail et président d'Auchan France, et Philippe Palazzi, directeur général de Casino. C'est une pétition à plus de 126 000 signatures, intitulée « Pour que les distributeurs nous aident à sauver l'agriculture française », lancée le 3 décembre 2024 par Karine Le Marchand, qui a permis à ce projet de voir le jour. Elle s'était rapidement affichée en soutien revendiqué du monde agricole et avait passé plusieurs heures auprès d'agriculteurs lors d'un blocage en Ile-de-France en 2024. Le 26 septembre prochain, des « actions pour soutenir l'agriculture française » seront donc présentées par ces représentants de la grande distribution. Pointés du doigt par le monde agricole et accusés de tirer les prix vers le bas dans une stratégie préjudiciable aux producteurs agricoles, les enseignes vont présenter « trois initiatives communes » lors d'une conférence de presse, selon la communication de l'événement, qui n'a pas souhaité donner davantage d'informations. Selon nos confrères, les patrons des grandes enseignes ont pris contact, de façon individuelle, avec l'animatrice de M6 pour explorer les pistes qu'elle avançait dans sa pétition, notamment un soutien « concret, visible et pérenne » aux exploitations en danger, par exemple via un espace dédié systématique dans les magasins, où le producteur fixerait son prix. Ou encore des engagements des marques de distributeurs sur la transparence des origines des produits et la mise en avant de l'origine France.





