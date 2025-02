Kanye West Soutient P Diddy en Prison et Émet des Déclarations Controversées

Le rappeur Kanye West a fait parler de lui après avoir suivi à nouveau son ancien ami P Diddy sur X et avoir publié des déclarations controversées. Son compte X a été suspendu après avoir publié des commentaires antisémites, misogynes et racistes. West a également exprimé son soutien à Diddy, qui est actuellement en prison pour des accusations de trafic sexuel, racket et prostitution.

Le rappeur Kanye West a fait un retour inattendu sur le compte X en suivant à nouveau son ancien ami, P Diddy. West a également affirmé que « les hommes sont les véritables victimes », une déclaration qui a suscité une controverse immédiate. Cependant, ces tweets ont rapidement disparu après que son compte X ait été suspendu.

La plateforme a indiqué que les contenus de West étaient classés comme « NSFW » (Non Suitable For Work), en raison de commentaires antisémites, misogynes et racistes qu'il avait publiés.L'intervention de West intervient alors que P Diddy est actuellement emprisonné au Metropolitan Detention Center, accusé de trafic sexuel, racket et prostitution. Ses demandes de liberté sous caution ont été rejetées à plusieurs reprises. West a exprimé son soutien à Diddy en appelant le président Donald Trump à le « libérer ». Il a également critiqué le mouvement #MeToo, déclarant que les accusations étaient un « manque de respect » envers les personnes qui ont réellement subi des violences sexuelles. Sur son compte X, West a également loué P Diddy en tant que père, affirmant qu'il était « un meilleur père que moi » et qu'il aurait aimé avoir la même relation avec son père que Diddy a avec ses enfants. Dans le passé, West avait envisagé de lancer une ligne de vêtements Yeezy en collaboration avec la marque Sean John de Diddy. L'avenir du compte X de Kanye West reste incertain, mais sa suspension souligne la responsabilité des plateformes en ligne dans la modération des contenus et la lutte contre la diffusion de discours haineux





closerfr / 🏆 29. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

KANYE WEST P DIDDY CONTROVERSIES RACISME SEXISME VIOLENCES SEXUELLES

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Kanye West appelle à la libération de P. Diddy et propose d’aider le rappeur emprisonnéLe rappeur a posté une série de tweets aussi délirants que controversés, y compris une demande de libération de son collègue accusé de trafic sexuel

Lire la suite »

Kanye West : sur X, le rappeur appelle à la libération de P.DiddyKanye West a une fois de plus suscité la controverse en interpellant le président Donald Trump sur X pour demander la libération du rappeur P.Diddy,

Lire la suite »

North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, rappe en japonais pour FKA TwigsLa petite fille de 11 ans pose sa voix sur l'un des titres du nouvel album de la chanteuse britannique. Elle est également créditée comme autrice.

Lire la suite »

Kanye West ferme son compte Twitter après avoir posté une série de messages antisémitesLe rappeur a aussi réagi à la polémique autour de la tenue intégralement transparente que portait sa femme, Bianca Censori aux Grammy Awards.

Lire la suite »

Kanye West baptise son prochain album *Bully* d'après son filsLe rappeur Kanye West a révélé le titre de son prochain album, *Bully*, inspiré par le comportement de son fils de neuf ans, Saint. Lors d'une interview, il a raconté comment Saint avait donné un coup de pied à un autre enfant en déclarant qu'il était faible. Kanye West a également partagé que sa fille aînée, North, avait inspiré un morceau sur l'album.

Lire la suite »

Après le scandale Bianca Censori, Kanye West fait une demande ahurissante à Donald TrumpLes scandales autour de Kanye West se succèdent. Après son apparition remarquée aux Grammy Awards avec son épouse Bianca Censori, c’est sa demande très osée à Donald Trump qui fait parler.

Lire la suite »