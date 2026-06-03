Kanye West provoque les autorités turques avec son titre « I am a God »

Le rappeur américain Kanye West a été vivement critiqué par les autorités turques pour avoir joué son titre « I am a God » lors d'un concert en Turquie, où des dizaines de milliers de personnes ont chanté avec enthousiasme. Le conseiller en chef du président, Oktar Saral, a qualifié les paroles de Kanye West de « rhétorique et des symboles qui vont à l'encontre de la foi et des valeurs civilisationnelles » turques, et a également dénoncé l'implication d'un segment conservateur de la société lors du concert.

Les autorités ont en effet fait connaître mardi leur colère à l'encontre du rappeur américain Kanye West . Et cette fois, ce ne sont pas ses diatribes antisémites qui sont au cœur de la controverse, mais les paroles d’une de ses chansons.

Ce week-end en Turquie, celui qui est aussi connu sous le nom de « Ye » s’est produit devant 120.000 fans et s’est donc attiré les foudres des autorités pour avoir joué son titre « I am a God ». Le conseiller en chef du président, Oktar Saral, a réagi sur ces propos en estimant que le concert avait mis en avant « une rhétorique et des symboles qui vont à l'encontre de la foi et des valeurs civilisationnelles » turques.

Oktar Saral a aussi dénoncé « l'implication d'un segment conservateur de la société » lors de ce qu'il a qualifié de « siège culturel », auquel a participé Michèle Lamy, une égérie gothique française « associée à l'occultisme et à des symboles obscurs » selon lui. Persona non grata dans plusieurs pays, Kanye West doit néanmoins se produire samedi et lundi aux Pays-Bas, en Albanie le 11 juin, puis en Tchéquie le 25 juillet





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