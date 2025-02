Kanye West et Bianca Censori envisagent un divorce après une série de scandales

Le couple, connu pour ses apparitions controversées, fait face à une nouvelle épreuve après une série d'événements tumultueux. Kanye West et Bianca Censori, mariés depuis deux ans, envisageraient de divorcer.

Selon des informations révélées par la presse people américaine jeudi 13 février, l'artiste Kanye West et son épouse Bianca Censori envisagent de divorcer. Cette nouvelle survient moins de deux semaines après leur apparition très controversée sur le tapis rouge des Grammy Awards . Les deux époux avaient provoqué l'émoi lors des Grammy Awards le 2 février : Bianca Censori était apparue quasiment nue sur le tapis rouge, au bras de Kanye West qui semblait l'exhiber et lui donner des ordres.

Le couple a consulté séparément des avocats pour procéder à une séparation, a indiqué le site de divertissement TMZ. Le Daily Mail affirme de son côté que l'architecte de 30 ans a déjà accepté un paiement de 5 millions de dollars pour régler le divorce. Cette annonce souleve des inquiétudes quant à une possible influence du rappeur et producteur de musique de 47 ans sur sa femme, qui a souvent été vue dénudée au cours de leurs deux années de mariage.Quelques jours plus tard, Kanye West, qui se fait désormais appeler Ye, s'est lancé dans une série de déclarations incendiaires sur le réseau social X. Il s'est qualifié de 'nazi' et a déclaré qu'il 'dominait' son épouse. 'Je ne l'oblige pas à faire ce qu'elle ne veut pas faire, mais elle n'aurait certainement pas pu le faire sans mon approbation', a-t-il écrit dans un message en capitales et sans ponctuation. Son compte a été suspendu à la fin de la semaine dernière, sans qu'on sache s'il a été suspendu par X ou s'il l'a fermé volontairement. Le site Yeezy.com de West a également été supprimé cette semaine par son hébergeur après avoir commencé à vendre uniquement des t-shirts avec une croix gammée. Selon le New York Post, cette nouvelle polémique aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Bianca Censori. 'Elle en a eu assez', a déclaré une source citée par le quotidien. 'Elle lui a dit que ce n'était pas ce qu'elle était et qu'elle ne pouvait pas être associée à cela.' 'Il croit qu'elle reviendra vers lui, (...) mais pour l'instant, elle lui a dit qu'elle en avait complètement terminé', a ajouté cette source.Milo Yiannopoulos, un militant d'extrême droite se présentant comme un porte-parole du couple, a toutefois nié leur séparation auprès du Hollywood Reporter. Kanye West, qui assurait jusqu'à peu être bipolaire, mais se dit maintenant autiste, a été auparavant marié à la star de télé-réalité Kim Kardashian. Le couple, qui a divorcé en 2022, a quatre enfants.





