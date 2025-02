Kanye West Disparaît Subitement de X

Le compte X de Kanye West a disparu sans explication, après un message annonçant sa « déconnexion » du réseau social. L’artiste avait récemment provoqué des controverses avec des publications à caractère haineux et antisémite.

Le compte X de Kanye West a disparu lundi, sans qu'on sache s'il a été supprimé par la plateforme ou par l'artiste lui-même. Avant cette disparition, le rappeur américain a publié un dernier message dans lequel il déclarait : « Je me déconnecte de Twitter », ajoutant : « J’apprécie qu’Elon (Musk) me permette de me défouler. Cela a été très cathartique d’utiliser le monde comme caisse de résonance. » Ce n’est pas la première fois que « Ye », comme il se fait appeler, quitte le réseau social.

Il avait déjà été banni par le passé, notamment pendant huit mois, pour violation des règles interdisant l’incitation à la violence. Ces derniers jours, Kanye West avait fait parler de lui en multipliant les provocations et publications à caractère haineux. Il avait notamment affiché son soutien au rappeur Sean Combs, alias P. Diddy, impliqué dans une affaire de trafic sexuel, et publié des messages antisémites, dont l’un où il affirmait : « J’adore Hitler. » Selon un article de la rubrique Page Six du New York Post, Il a également critiqué Taylor Swift pour sa présence lors du Super Bowl, l’accusant de chanter des chansons visant à « abattre un homme noir ». Avant de quitter la plateforme, Kanye West a diffusé une publicité de 30 secondes lors du Super Bowl, filmée avec son iPhone, dans laquelle il présentait ses nouvelles dents et encourageait les spectateurs à visiter le site Internet Yeezy où est vendu un modèle de tee-shirt arborant une croix gammée. Interrogée sur cette disparition soudaine, la plateforme détenue par Elon Musk n’a pas encore réagi





Kanye West Twitter Disparition Provocations Antisémitisme

