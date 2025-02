Kanye West: De la publicité controversée à l'avowé antisémitisme

Kanye West, un rappeur de renommée mondiale, a suscité la controverse après la diffusion d'une publicité pour sa marque de vêtements qui a été rapidement retirée. La publicité mettait en scène West en train de promouvoir un t-shirt portant une croix gammée, un symbole associé au nazisme. Cette affaire intervient après une série de messages antisémites publiés par West sur le réseau social X, ce qui a entraîné la suppression de son compte.

Kanye West , qui ne cesse de choquer, atteint un nouveau degré de dégoût. À l'occasion de la soirée du Super Bowl , suivie par environ 115 millions de téléspectateurs le 9 février, le public de Los Angeles a été confronté à une publicité mettant en scène le rappeur Kanye West pour sa marque de vêtements. À première vue, la vidéo semble banale.

Le rappeur « Ye », comme il s'est autoproclamé, est assis sur une chaise de dentiste, se filme avec son téléphone et dit : « Comment ça va les gars ? J'ai dépensé tout l'argent de la publicité pour me faire ces nouvelles dents. Donc j'ai encore dû tourner à l'iPhone », avant d'inciter les gens à visiter son site. Mais sa diffusion a provoqué des réactions violemment négatives. La raison : sur le site internet, le seul article en vente était un t-shirt affichant une croix gammée. Le site, opérationnel jusqu'à lundi, a depuis été supprimé. Cette controverse survient alors que l'ancien candidat à la présidentielle de 2020, allié à Donald Trump, est à nouveau accusé de racisme et d'antisémitisme à cause d'une série de messages publiés sur X il y a quelques jours. Son compte sur le réseau d'Elon Musk a depuis disparu. Après avoir été la cible de critiques à la suite de son passage sur le tapis rouge des Grammy Awards, où sa femme Bianca Censori était apparue dans une tenue entièrement transparente, le rappeur avait répondu par une série de messages haineux. Puis Kanye West s'est présenté comme un « nazi », qualifiant Adolf Hitler de « mec génial ». Il a déclaré adorer « quand des Juifs me disent qu'ils ne peuvent pas travailler avec moi ». Il a également apporté son soutien sur X au magnat de la musique P. Diddy, qui doit bientôt être jugé dans une vaste affaire de trafic sexuel. L'actrice Isla Fisher a exprimé lundi son indignation sur les réseaux sociaux, qualifiant Kanye West de « monstre » et appelant sa communauté à se désabonner de ses comptes.





Kanye West Antisémitisme Racisme Publicité Controversée Croix Gammée Super Bowl Grammy Awards

