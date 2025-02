Kanye West, célèbre rappeur et entrepreneur, est de nouveau dans l'actualité pour des propos scandaleux et raciste. Ses dernières déclarations sur Twitter, ses actions controversées et son diagnostic d'autisme ont créé un véritable émoi.

Kanye West , artiste hip-hop renommé avec dix albums studio à son actif, a toujours été connu pour sa musique et son succès entrepreneurial, notamment grâce à sa marque de sneakers Yeezy en collaboration avec Adidas. Toutefois, ces dernières années, son nom est davantage associé à des scandales et à des propos controversés. Récemment, il a franchi un nouveau cap dans le domaine du mauvais goût et de la rhétorique raciste et antisémite.

Sur le tapis rouge des Grammy Awards, il a poussé sa femme, Bianca Censori, à enlever son manteau et à apparaître quasi-nue, suscitant une vague de réactions négatives. Dans une série de tweets le 7 février, West a déclaré: « Je domine ma femme, ce n’est pas une merde woke féministe. Elle sort avec un milliardaire. Pourquoi est-ce qu’elle vous écouterait, vous, bande de pauvres minables? »Le rappeur a également publié des messages antisémites, déclarant: « J’aime Hitler », « Je suis un nazi », « J’aime quand les juifs viennent me voir et me disent qu’ils ne peuvent pas travailler avec moi, c’est mon préféré » et « Tous les blancs sont racistes ». Ces propos ont provoqué une indignation immédiate, et son compte X a été suspendu le 10 février. Avant sa suspension, West a déclaré qu’il se « déconnectait de Twitter », ajoutant qu’il avait apprécié cette plateforme pour « se défouler ». En novembre 2022, West avait déjà suscité des controverses pour ses propos antisémites et son soutien au slogan « White Lives Matter », porté lors d’un défilé parisien. Ces incidents avaient conduit Adidas à mettre fin à son partenariat avec le rappeur, entraînant une chute significative de sa fortune. West avait également été hospitalisé pour troubles psychiatriques en 2016, et il a récemment affirmé, dans un podcast, qu’il souffre d’autisme et non de troubles bipolaires. Il a déclaré qu’il ne prenait aucun médicament depuis qu’il avait reçu ce nouveau diagnostic.





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Kanye West Racisme Antisémitisme Musique Entreprise Twitter Autisme

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

North West, la fille de Kim Kardashian et Kanye West, rappe en japonais pour FKA TwigsLa petite fille de 11 ans pose sa voix sur l'un des titres du nouvel album de la chanteuse britannique. Elle est également créditée comme autrice.

Lire la suite »

Pascal Obispo s'explique sur ses propos à propos de Pierre GarnierPierre Garnier était l'invité de C à vous pour parler de sa nomination aux Victoires de la musique 2025. Pascal Obispo, qui a récemment qualifié la jeune star de « têtard », s'est exprimé sur les ondes d'Europe 1 pour clarifier ses propos.

Lire la suite »

Fin de la liaison entre Kanye et Bianca ?Le rappeur Kanye West et son épouse Bianca Censori envisagent de divorcer après une apparition controversée aux Grammy Awards et des déclarations publiques controversées de Kanye West.

Lire la suite »

L'histoire d'amour entre Kanye West et Bianca Censori touche-t-elle à sa fin ?Le couple Kanye West et Bianca Censori pourrait être sur le point de divorcer après des années de controverses et de comportements controversés de la part du rappeur.

Lire la suite »

Kanye West et Taylor Swift : un possible rapprochement aux Grammy Awards?Ye, anciennement connu sous le nom de Kanye West, a partagé des publications cryptiques sur Instagram laissant entendre un possible rapprochement avec Taylor Swift, après leur célèbre dispute lors des MTV Video Music Awards de 2009. Il a suivi Taylor Swift sur Instagram et partagé une capture d'écran d'un Grammy Award, la mentionnant dans la légende.

Lire la suite »

Kanye West et Bianca Censori Expulsés des Grammy Awards pour Tenue ControverséeLe couple Kanye West et Bianca Censori a été expulsé des Grammy Awards 2025 suite à une apparition controversée de la compagne de Kanye West, Bianca Censori, sur le tapis rouge. La jeune femme était apparue totalement nue, provoquant des réactions indignées sur les réseaux sociaux et l'inquiétude de ses proches.

Lire la suite »