Kamala Harris: Une Candidature à la Gouvernance de la Californie?

Alors que Gavin Newsom approche de la fin de son mandat, les spéculations autour de sa succession en Californie se focalisent sur Kamala Harris. L'ancienne vice-présidente, qui a perdu face à Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2024, est considérée comme une candidate potentielle, surtout après l'annonce du procureur général de Californie, Rob Bonta, qu'il ne se présenterait pas et qu'il soutenait publiquement Harris. Un sondage indique un fort avantage pour Harris parmi les électeurs démocrates. Cependant, elle n'a pas encore pris de décision concernant sa candidature.

Alors que Gavin Newsom termine son mandat de gouverneur en 2026, la question de sa succession reste ouverte en Californie . Battue en novembre dernier lors de l' élection présidentielle par Donald Trump, l'ancienne vice-présidente Kamala Harris est désormais au centre des spéculations concernant une éventuelle candidature au poste de gouverneure, explique Newsweek.

Cette incertitude s'est accentuée après l'annonce du procureur général de Californie, Rob Bonta, qu'il ne se présenterait pas et qu'il soutenait publiquement Kamala Harris. « Je la soutiendrais si elle se présentait, je l'ai toujours soutenue dans tout ce qu'elle a fait. Elle ferait le vide autour d'elle », a déclaré Rob Bonta au site Politico.Malgré le fait que Kamala Harris n'ait pas encore annoncé ses intentions, Politico rapporte qu'après sa défaite présidentielle en novembre, elle a demandé à ses conseillers de garder toutes les options ouvertes, qu'il s'agisse de se présenter comme gouverneur en 2026 ou de lancer une nouvelle campagne présidentielle en 2028. « Je reste dans la lutte », aurait-elle affirmé à plusieurs reprises lors de conversations téléphoniques. Un sondage réalisé en octobre par l'Université de Californie à Berkeley et le Los Angeles Times montre que Kamala Harris aurait un net avantage sur ses potentiels adversaires. Parmi les électeurs démocrates, 72 % se disent susceptibles de la soutenir, contre 8 % chez les républicains et 38 % chez les indépendants. Les démocrates ayant un avantage d'inscription sur les listes électorales de 2 contre 1 par rapport aux républicains, l'ancienne vice-présidente serait donc une candidate redoutable. L'influence de Kamala Harris sur le camp démocrate est telle que la représentante démocrate Katie Porter a déclaré lors d'un événement à l'Université de Californie à Irvine en décembre : « Si la vice-présidente Harris choisissait de se présenter, je suis certaine que cela aurait un effet dissuasif quasi total sur le camp démocrate. » Cependant, rien n'est encore décidé. Un ancien conseiller de campagne de Kamala Harris a confié à Politico qu'« elle n'a pas besoin de décider si elle veut se représenter à quelque chose dans les six prochains mois. La chose naturelle à faire serait de mettre en place une structure qui lui permettrait de voyager, de prononcer des discours et de préserver ses relations politiques.





