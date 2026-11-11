Kaia Gerber partage sa liste de lecture pour honored le deuil de son frère Presley

Kaia Gerber cofonde un club de lecture avec Presley Gerber pour soulager la douleur. Découvrez ses recommendations de livres et l'histoire de leur fraternel.

La douleur de la perte d'un frère laisse des traces indélébiles, même lorsqu'elle est filtrée par le prisme de l'art et de la littérature. Kaia Gerber a choisi de partager une sélection soigneusement établie d'ouvrages, de poèmes et de récits qui l'ont accompagnée dans son processus de chagrin. Cette initiative personnelle vise à offrir un espace de réflexion et de consolation, transformant une épreuve intime en un moment de connexion universelle avec le public.

Cette initiative culturelle a été présentée par Kaia Gerber en collaboration avec le compte Instagram et le club de lecture intitulé " Library Science ". Ce projet éditorial a été co-fondé par la jeune modèle et l'écrivaine et éditrice Presley Gerber. L'objectif déclaré de cette plateforme est de mettre en avant des œuvres littéraires qui ne figurent généralement pas sur les listes des meilleures ventes commerciales. Cette approche permet de redonner une visibilité à des voix plus discrètes et à des réflexions profondes sur l'existence humaine.

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La tragédie à Santa Monica et le silence initial de la famille

La genèse de ce projet littéraire prend sa source dans une tragédie profonde survenue le 20 septembre. Presley Gerber est décédé dans un centre de désintoxication situé à Santa Monica, en Californie. À ce jour, ni les causes exactes ni les circonstances officielles entourant son décès n'ont été rendues publiques par les autorités compétentes. Cette information reste tenue secrète, créant un vide médiatique autour des détails médicaux ou légaux de cet événement.

Deux jours après cet événement tragique, Cindy Crawford et Rande Gerber ont été photographiés à Los Angeles, au domicile de Kaia Gerber. Cependant, la famille entière a fait le choix de ne pas briser le silence pendant près d'un mois. Cette période de retenue totale a permis aux proches immédiats de gérer la douleur privée sans intrusion extérieure. Ce silence prolongé a marqué une rupture dans la vie publique habituelle de cette famille célèbre, qui privilégie alors la protection de son intimité face à l'opinion publique.

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Le communiqué officiel et l'hommage de Cindy Crawford

Le 17 octobre, un communiqué officiel a été publié sur le compte Instagram de Cindy Crawford. Ce message était accompagné d'une photographie en noir et blanc de Presley, sur laquelle on peut voir l'homme portant des ailes d'ange. Ce visuel symbolise un adoucissement de la perte et une dimension spirituelle dans l'approche du deuil. Le texte évoquait une perte déchirante et exprimait la gratitude face à la chance qu'ils avaient eue de l'avoir auprès d'eux pendant vingt-sept ans.

La famille Gerber a décrit Presley comme une âme douce et magnifique. Ils se sont dits fiers de la manière dont il s'est présenté au monde, caractérisé par une bienveillance constante et une vulnérabilité assumée. Ce message se concluait par un adieu personnel et touchant, signé par " maman, papa et Kaia ". Cette signature collective souligne l'unité familiale face à l'adversité et l'importance de maintenir les liens affectifs malgré la séparation physique.

Depuis cette publication, les apparitions publiques des membres de la famille sont devenues rares. Elles n'ont donné lieu à aucune déclaration supplémentaire de la part des intéressés. Kaia a été aperçue à Los Angeles trois semaines après le décès de son frère, marquant son retour progressif dans l'espace public. Ces sorties discretess ont été observées sans que la famille ne partage de commentaires sur son état émotionnel actuel.

La réapparition publique de Cindy et Rande Gerber

Début octobre, Cindy et Rande Gerber ont fait leur première réapparition publique. Ils ont été vus se promenant main dans la main sur la plage de Zuma, située à Malibu. Cette scène tranquille a été interprétée comme un moment de soutien mutuel et de récupération de l'espace personnel. La nature publique de cet endroit contraste avec la demande de discrétion affichée par la famille lors du décès.

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Six semaines après le drame, le couple a de nouveau été aperçu à Malibu. Cette seconde apparition a coïncidé peu après la reprise du travail par Kaia Gerber. La modèle a participé à sa première campagne de mode depuis l'événement tragique, signalant ainsi une reprise d'activité professionnelle. La famille fait preuve d'une grande discrétion et veille à préserver une intimité totale en cette période difficile. La liste de lectures de Kaia constitue, jusqu'à présent, l'une des rares fenêtres sur la manière dont elle vit son deuil.

La lettre de Kaia Gerber à son frère Presley reste un témoignage poignant de leur relation. Elle y déclare : " Tu as été mon meilleur ami, mon grand protecteur et le seul véritable amour de ma vie ". Cette missive, accompagnée de photos de leur enfance, exprime la douleur profonde de la fille de Cindy Crawford. Elle rend hommage à la figure tutélaire et affectueuse que représentait Presley dans sa vie quotidienne. Cette reconnaissance publique met en lumière la force des liens fraternels face à l'absentéisme.