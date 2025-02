Kai Havertz Deçà la Fin de Saison: Un Nouveau Coup Dur pour Arsenal

L'attaquant allemand de Arsenal Kai Havertz est forfait pour le reste de la saison à cause d'une déchirure aux ischio-jambiers. Cette blessure vient s'ajouter à celles de Gabriel Jesus, Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, affaiblissant sérieusement l'attaque des Gunners.

Arsenal , qui traverse une période difficile en raison des blessures de plusieurs joueurs offensifs, subit un nouveau coup dur avec l'absence de Kai Havertz pour le reste de la saison. Selon The Athletic, l'attaquant allemand a subi une déchirure aux ischio-jambiers lors du camp d'entraînement de l'équipe à Dubaï.

Cette blessure vient s'ajouter aux pépins de santé de Gabriel Jesus, gravemement blessé au genou gauche et absent plusieurs mois, ainsi que de Bukayo Saka (ischios), qui devrait faire son retour en mars, et de Gabriel Martinelli (ischios), incertain pour encore un mois. L'absence de Havertz représente un sérieux problème pour Mikel Arteta, qui voit son effectif offensif se réduire considérablement. L'entraîneur n'a enregistré aucune arrivée à ce poste durant le mercato hivernal récemment terminé, ce qui laissait déjà Arsenal vulnérable en attaque. Havertz est le meilleur buteur des Gunners en Premier League cette saison avec 9 réalisations, ce qui souligne son importance dans l'équipe. Son retour, prévu au début du prochain exercice, laissera donc une grande lacune à combler.Cette série de blessures à l'attaque risque de peser lourd sur les ambitions d'Arsenal dans le championnat anglais. L'équipe, en course pour le titre, devra trouver des solutions pour compenser l'absence de ses joueurs clés au moment crucial de la saison.





