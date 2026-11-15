Kabia et l'ESS en Pays basque : journée de coopérations à Biarritz

William Hamlet, président de Kabia, organise une journée de rencontre le 24 novembre pour dynamiser l'économie sociale et solidaire dans les Pyrénées-Atlantiques.

William Hamlet, en sa qualité de président de l'entité associative Kabia -Maison de l'Économie sociale et solidaire (ESS) installée en Pays basque, organise une journée de rencontres destinée à renforcer les liens entre les acteurs du territoire. Cet événement, baptisé Kabia Fesst, se tiendra au Casino municipal de Biarritz, marquant une étape importante dans la visibilité du secteur associatif local.

Présidence de William Hamlet et ancrage local

William Hamlet a pris la tête de cette structure depuis l'année 2021, alors qu'il s'était installé dans la région quatre ans auparavant. Cet urbaniste, qualifié de néo-Biarrot, explique avoir souhaité mieux comprendre son environnement proche après avoir constaté, par sa profession, une approche parfois distante de l'ESS. Son implication découle également d'une proximité géographique avec les locaux de Kabia, situés au 14 avenue de la République, près du parc Mazon. Il y a découvert un réseau d'acteurs engagés sur des sujets cruciaux tels que le logement, la précarité et l'environnement.

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Financements européens et nouvelles missions

La structure fonctionne grâce au bénévolat, renforcé depuis juin par une permanence à temps partiel occupée par Sybille Domercq. Ce recrutement a été rendu possible grâce à un financement européen Interreg Poctefa d'une valeur de 62 000 euros. William Hamlet précise que cette aide permet de déployer deux axes majeurs : la gestion d'une plateforme numérique participative animée par un humain et la construction d'un plaidoyer en faveur de l'ESS auprès des institutions locales.

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Impact économique et définition sectorielle

L'Économie sociale et solidaire représente un poids économique significatif sur le territoire, regroupant environ 1 300 entreprises et générant 13 000 emplois. Cette catégorie inclut des associations, des coopératives, des mutuelles et des fondations. William Hamlet souligne que la valeur ajoutée de ce secteur réside dans sa gouvernance démocratique et collective, ainsi que dans sa capacité à couvrir des missions sociales et environnementales souvent absentes des secteurs public et privé traditionnels.

Programme de la journée Kabia Fesst

L'événement principal, la journée Kabia Fesst, est programmée pour le mardi 24 novembre, bien que le texte source mentionne initialement le 24 octobre. Cette journée, qui se déroulera de 8 h 30 à 16 h 30, vise à célébrer le mois européen de l'ESS en favorisant la solidarité transfrontalière. La matinée sera consacrée à des tables rondes sur les valeurs de l'ESS et la coopération locale, tandis que l'après-midi proposera des ateliers thématiques axés sur la recherche de financements et le partenariat.