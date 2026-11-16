L'université d'Oxford lance K-Press pour publier des auteurs coréens. Le premier roman Mother Star de Cha In-pyo inaugure cette initiative culturelle majeure.

L'université d'Oxford franchit une étape historique dans la diffusion culturelle asiatique en lançant K-Press. Cette nouvelle initiative éditoriale vise à combler le retard des librairies anglophones face à la demande croissante pour la littérature coréenne. Le projet repose sur une collaboration stratégique entre le centre d'études coréennes de l'institution prestigieuse et l'éditeur indépendant Oxford eBooks. L'objectif est de traduire et publier en anglais des œuvres variées, allant des romans aux nouvelles, tout en envisageant potentiellement l'édition de littérature jeunesse à l'horizon fin 2026.

Stratégie éditoriale et premier lancement du label

K-Press s'articule autour d'une mission claire : transformer la recherche académique en un accès direct pour le grand public. L'intérêt pour ces voix littéraires ne cesse de monter, un phénomène largement attribué au succès international du prix Nobel remis à Han Kang en 2024. Cette reconnaissance majeure a servi de catalyseur pour attirer l'attention des lecteurs et des institutions sur les richesses narratives de la Corée du Sud. Le label entend répondre à cette curiosité grandissante en structurant une offre éditoriale cohérente et accessible.

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Le premier titre du catalogue est une annonce majeure pour les amateurs de littérature asiatique. Il s'agit du roman Mother Star, une œuvre puissante signée par l'acteur et romancier Cha In-pyo. Ce livre inaugure officiellement les productions de K-Press, marquant le début d'une nouvelle ère pour la disponibilité de ces œuvres en langue anglaise. Le choix de ce titre particulier démontre une volonté d'aborder des thèmes historiques sensibles avec profondeur et rigueur narrative.

Focus sur Mother Star et l'héritage de Cha In-pyo

Mother Star raconte l'histoire tragique des femmes coréennes réduites en esclavage sexuel par l'armée japonaise pendant la période coloniale. L'angle choisi par l'auteur se concentre sur la mémoire collective et le processus complexe du pardon. Le récit a d'abord vu le jour en 2009 sous le titre Goodbye, Hill, avant d'être réédité en 2021 pour toucher un public plus large. Cette réédition précoce avait déjà permis à l'œuvre de gagner en visibilité auprès des cercles littéraires internationaux.

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La traduction en anglais a été confiée à un duo d'experts reconnus. Jieun Kiaer, linguiste de formation, assure la précision terminologique, tandis que Kate Clanchy, écrivaine britannique, apporte une sensibilité littéraire adaptée au lectorat anglophone. Ce travail de traduction a été mis en lumière lors du premier Oxford Korean Literature Festival en 2024. L'événement bénéficiait du soutien actif du Korean Cultural Centre UK, soulignant l'importance diplomatique et culturelle de cette publication.

Impact sur le marché du livre et perspectives européennes

Le quotidien Korea JoongAng Daily souligne que les romans coréens restent rares dans les grandes chaînes de librairies du Royaume-Uni. Cette lacune est particulièrement criante concernant la littérature jeunesse, pourtant segment en pleine expansion. K-Press vise à remédier à cette pénurie en publiant des classiques récents ainsi que des voix encore confidentielles. La stratégie inclut également la présentation de ces ouvrages lors d'événements majeurs comme l'Oxford Indie Book Fair.

Pour les lecteurs francophones, l'impact de cette initiative est indirect mais significatif. Les livres publiés par K-Press apparaîtront d'abord en anglais, disponibles en version originale ou numérique. Ces traductions serviront de passerelle essentielle pour les maisons d'édition francophones en quête de nouvelles plumes venues d'Asie. On peut s'attendre à une augmentation de la diversité des récits disponibles en France, ancrés dans la société coréenne contemporaine.

Cette initiative culturelle répond aussi à une demande sociétale précise. L'offre vise à offrir à un public déjà familier avec les K-dramas des thèmes et des héroïnes à découvrir sous une forme littéraire. Les lecteurs pourront ainsi explorer des univers narratifs riches en parallèle de leurs séries favorites. L'objectif final est d'élargir la connaissance du public général sur les réalités sociales et historiques de la Corée.

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À la fin de l'année 2026, l'université d'Oxford consolidera sa position avec l'expansion du catalogue K-Press. Le label prévoit de traduire une variété de genres littéraires pour satisfaire une audience diversifiée. L'initiative Han Kang reste un moteur psychologique fort pour le succès de ces publications. Cette démarche éducative et commerciale pourrait transformer durablement notre façon de repérer et lire les auteurs coréens.