K-pop 2027 : Retour de Stray Kids, ATEEZ et TXT en France

Stray Kids, ATEEZ et TXT confirment leurs concerts en France pour 2027. Dates, tarifs et modalités de billetterie détaillées pour les fans de K-pop.

Le calendrier musical de l'année 2027 se dessine déjà avec force pour les amateurs de musique pop sud-coréenne. Plusieurs groupes majeurs ont officialisé leur présence sur le territoire français, provoquant une vague d'enthousiasme au sein des fandoms internationaux.

Cette nouvelle saison de tournées promet des spectacles mémorables à Nanterre, Paris et Lyon. Les détails techniques et financiers commencent à être clarifiés, offrant aux fans des repères concrets pour préparer leurs achats de billets et leurs déplacements.

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Stray Kids confirme son retour à Nanterre

Le groupe Stray Kids annonce son prochain concert en France, qui se tiendra le vendredi 9 juillet 2027 au Stade de France situé à Nanterre. Cette date s'inscrit dans le cadre de leur tournée mondiale, marquant un retour remarqué après deux prestations réussies dans cette même enceinte durant le mois de juillet 2025.

La formation sur scène sera composée de sept membres spécifiques : Bang Chan, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin et I.N. Un membre ne participera malheureusement pas à cette étape européenne, une absence qui doit être prise en compte dans l'organisation de la logistique du groupe.

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Modalités de billetterie et préventes

L'acquisition des places requiert une inscription obligatoire sur le site dédié, avec vérification d'un numéro de membre à douze caractères commençant par la lettre F. Cette validation s'effectue via l'application officielle FANS, section MY FANS puis Manage Membership.

La première phase de prévente, réservée aux adhérents, s'ouvre de onze heures quatorze heures françaises le vendredi 14 novembre. Une seconde prévente généraliste est prévue le mercredi 18 novembre à quinze heures, accessible sans adhésion via le dispositif Live Nation pour la France et l'Italie.

La vente au grand public démarrera le samedi 29 novembre à quatorze heures trente. Le concert est référencé sous le nom Stray Kids World Tour sur la plateforme Ticketmaster, nécessitant une vérification des identifiants utilisateur avant la connexion.

Tarifs détaillés et options exclusives

Les catégories de places varient entre quatre-vingt-six euros cinquante pour la catégorie 5 et deux cent quarante-trois euros cinquante pour le Carré Or. Les tarifs intermédiaires incluent cent six euros pour la catégorie 4, cent trente-trois euros pour la catégorie 3, cent soixante-six euros pour la fosse, cent soixante-dix-sept euros pour la catégorie 2 et cent quatre-vingt-douze euros pour la catégorie 1.

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Des formules VIP offrant un accès aux répétitions et des cadeaux exclusifs pourraient être proposées. Ces prestations restent à confirmer par les organisateurs, tout comme la validité exacte des tarifs affichés lors de l'ouverture officielle des ventes.

ATEEZ et TXT annoncent leurs dates françaises

Le groupe ATEEZ confirmera sa présence pour une date à Lyon, bien que les détails de la salle et l'ouverture des ventes ne soient pas encore communiqués. L'agence KQ Entertainment gère habituellement des préventes strictes pour ses concerts, comme à Incheon en Corée du Sud, mais aucune confirmation n'existe pour la France.

TXT effectuera une escale parisienne dans le cadre de sa tournée européenne. Le groupe, dirigé par BIGHIT MUSIC, se produira après une étape américaine, mais l'identification de la salle d'accueil et la capacité du lieu restent à annoncer par la maison de disques.