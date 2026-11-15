Juventus recrute Bakola : Marseille perçoit 3 millions d'euros

La Juventus Turin prévoit d'acquérir Darryl Bakola auprès de Sassuolo. L'OM encaisse 3 millions grâce à une clause de cession, assainissant ses finances.

La Juventus Turin projette d'investir une somme comprise entre 25 et 30 millions d'euros pour acquérir les services de Darryl Bakola auprès du club italien Sassuolo. Cette opération vise à sécuriser la signature de ce milieu de terrain français de 18 ans, qui s'est imposé comme une révélation majeure de la saison en Serie A. Les dirigeants turinois souhaitent conclure l'accès dès cet hiver pour une officialisation de l'arrivée lors de l'été prochain, anticipant ainsi l'intérêt croissant de plusieurs clubs anglais. Cette transaction financière massive générera directement un revenu substantiel pour l'Olympique de Marseille, ancien club formateur du joueur.

Mécanisme de la cession et clause de revente

L'OLympique de Marseille percevra un montant exact de 3 millions d'euros en raison d'une clause de revente de 10 % conservée lors du départ initial du joueur. Cette intégration financière stratégique a été mise en place par l'état-major marseillais avant la cession de Darryl Bakola à l'hiver dernier. Si le transfert vers Turin se finalise au plafond de 30 millions d'euros, le club phocéen récupère ainsi la part prévue contractuellement. Ce revenu vient en complément des 10 millions d'euros versés initialement par Sassuolo, auxquels s'ajoutaient potentiellement 2 millions d'euros sous forme de bonus.

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Contexte du départ vers l'Italie et rôles clés

Le départ de Darryl Bakola de Marseille s'est produit il y a un an, sous la pression du propriétaire Frank McCourt et face au refus du joueur de prolonger son contrat alors courant jusqu'en 2027. L'ancien directeur sportif Medhi Benatia a alors validé la cession pour 10 millions d'euros, conservant une participation sur l'avenir du joueur. Cette décision intervient après des déclarations controversées de Medhi Benatia visant le vestiaire marseillais. Il avait alors qualifié ses anciens partenaires de "vicieux" et de "jaloux" lors de sa prise de distance avec le club.

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Impacts financiers et perspectives de la DNCG

Cette rentrée de fonds de 3 millions d'euros est cruciale pour renflouer les caisses de l'OLympique de Marseille avant son prochain passage devant la DNCG. Les perspectives financières du club sont ainsi assainies par cette plus-value liée au transfert international de son ancien espoir. Darryl Bakola, international Espoirs français, poursuit sa progression solide en Serie A sous les couleurs de Sassuolo. Son succès attire désormais l'attention de la Juventus et d'autres grandes institutions européennes soucieuses de renforcer leur effectif.