Justine Braisaz-Bouchet, Championne du Monde du Sprint : Le Soutien de 2,78 m

Justine Braisaz-Bouchet remporte le titre de championne du monde du sprint à Lenzerheide, après une saison mouvementée. Son succès est partagé avec son mari et sa fille présents au bord de la piste. Le soutien familial est un facteur clé dans sa réussite.

Au cœur d'une saison compliquée, Justine Braisaz-Bouchet est sortie en majesté de la neige suisse pour s'offrir un titre de championne du monde du sprint, vendredi. Il neige, il neige, il neige partout. Il neige des flocons mais surtout de l'or et des larmes. Il n'y a plus que ça qui tombe du ciel. Le bonheur s'épaissit, l'émotion affleure et la Roland Arena de Lenzerheide est devenue une immense patinoire où glissent les sentiments de chacun. « C'est Justine.

» Ils n'ont que cette expression-là à la bouche, entre eux, devant les micros, au téléphone. « C'est Justine » est un refrain qui glisse sur les circuits du monde du biathlon depuis tant d'années. Il ne veut rien dire. Et il dit tout. Qui elle est, ce qu'elle était, ce qu'elle n'arrive pas à être. Tout ça. « C'est Justine », qui se relève de tout, qui surgit lorsqu'elle a pris l'ombre et les moments de doute. La tête de Justine Braisaz-Bouchet serait un formidable objet d'études, et tout le monde s'y perd depuis des années. Même elle. Lorsqu'une Française gagne, le bonheur de ceux qui passent à côté s'entend. Lorsque Braisaz-Bouchet gagne, il se vit. « Parce que c'est spécial quand c'est elle, parce qu'elle est spéciale... », souffle Lionel Laurent, l'attaché de presse de l'équipe de France. « Ça me fait grandement plaisir de voir qu'elle a réussi à se retrouver sur ces Mondiaux. Ça atténue beaucoup ma déception de cette course que j'estime médiocre. Je suis vraiment très contente pour elle », ose dire Lou Jeanmonnot, 6e et qui était venu pour le métal que Braisaz-Bouchet s'apprête à mettre autour de son cou à quelques mètres. La carrière de la biathlète des Saisies (28 ans) n'est pas linéaire et ce sont les rebonds qu'elle impose à sa vie qui en font aujourd'hui sa particularité. En décembre, avant d'arriver au Grand-Bornand, elle avait l'esprit pollué et le moral dans les chaussettes. Sa semaine à Hochfilzen avait été catastrophique et elle ne savait plus trop où elle en était. Sur la route du retour entre l'Autriche et la Savoie, huit heures dans une voiture, elle avait transformé le siège de conducteur de Jean-Paul Giachino en divan d'exorcisation. « Quand on a été tous les deux dans le véhicule, on a parlé, mais c'est elle qui a enclenché la discussion. Je ne voulais pas que ce soit moi. Je voulais que ça vienne d'elle. Elle s'est rendu compte que ce qu'elle faisait n'était pas bon, que ce n'était pas elle. Ça l'énervait, ça l'agaçait. Elle est rentrée mentalement matraquée, très blessée et touchée », confiait ensuite en Haute-Savoie son entraîneur du tir, qui la connaît depuis dix ans. La Savoyarde avait remporté le sprint du Grand-Bornand dans la foulée, après quelques jours d'aération mentale en famille. Avant de poser ses skis à Lenzerheide dimanche dernier, elle avait aussi fait un arrêt par la maison familiale. La ressource rime avec l'or. « Ce n'est pas la recette miracle de les voir, sinon ce serait trop facile, mais ils sont d'un support énorme, admettait vendredi soir Braisaz-Bouchet. Je me ressource énormément quand je suis avec eux au-delà de ma vie de biathlète. Ils sont là dans les bons moments comme dans les mauvais, ils me supportent en permanence. J'étais vraiment très émue de partager ça avec eux. » 2,78 m au bord de la piste. Braisaz-Bouchet était allé prendre son mari et sa fille Côme dans les bras après avoir compris qu'elle était désormais double championne du monde. Les yeux humides et l'esprit soulagé. Devant nos amis de la chaîne L'Équipe, elle avait trouvé une formule magnifique pour évoquer un « soutien de 2,78 m au bord de la piste ». « Ce n'est pas tous les jours qu'ils peuvent se déplacer et m'accompagner, nous confiait-elle ensuite. Ils ont fait l'effort de braver la tempête, ils étaient sur le bord de la piste, quelques mètres après le départ. J'ai entendu ma fille pleurer toute la course parce qu'elle devait avoir froid et ça la saoulait certainement. C'est une chance énorme de pouvoir partager ça avec ses proches. » « Il n'y a plus rien qui m'étonne avec elle, s'attarde Giachino, forcément ému. C'est un grand bonheur pour elle mais surtout un grand soulagement, car elle a eu des moments pas faciles à vivre. Elle y a toujours cru, elle n'a pas désespéré, et elle a eu raison. Quand on manque de confiance, il y a plus de chance que le mode gamberge, réflexion, se mette en route. Elle a laissé ça aujourd'hui. » Cette saison, sa victoire au Grand-Bornand mise à part, celle qui est seulement la cinquième Française du général n'a jamais goûté au podium. « Ça fait trois jours qu'elle était d'une légèreté, c'était hyper beau à voir. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais, confiait Océane Michelon, Savoyarde comme elle et 12e vendredi. C'est rigolo, car ça fait deux jours que je la titille en lui disant : tu fais n'importe quoi Justine, mais quand tu fais n'importe quoi avec le sourire attention... Elle se trompait de skis à l'entraînement, elle prenait ceux de tout le monde sauf les siens, elle mélangeait tout.





