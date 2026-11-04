Justice valide le tracé policier pour la manifestation parisienne du jeudi

Le tribunal administratif refuse l'itinéraire Bastille-Concorde. Les syndicats et lycéens respectent le parcours République-Nation avec 70.000 forces de l'ordre mobilisées à Paris.

Le conflit concernant l'organisation de la manifestation parisienne du jeudi est tranché par la justice administrative. Le Tribunal administratif a confirmé mercredi la décision de la Préfecture de Police d'imposer un itinéraire alternatif. Ce tracé relie les places de la République et de la Nation. Il s'oppose à la demande initiale des organisateurs qui privilégiaient un parcours de la place de la Bastille à la place de la Concorde. Cette décision fait suite au rejet de la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral par les autorités judiciaires.

Validation du tracé alternatif par la justice

La Préfecture de Police avait justifié l'interdiction du parcours initialement proposé. Elle invoque un contexte social extrêmement tendu à Paris. Ce contexte est marqué par les émeutes urbaines survenues dans la capitale le 17 octobre. Les organisateurs, regroupant l'Intersyndicale et les organisations lycéennes et étudiantes, contestaient fermement cette restriction. Le tribunal rejette leurs arguments aujourd'hui. Il précise que la proposition de l'itinéraire alternatif n'est ni inadaptée ni disproportionnée. La décision affirme qu'elle ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.

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Réactions des syndicats et appel à la discipline

Vincent Gautheron, secrétaire général de la CGT Île-de-France, a réagi immédiatement après la décision. Il a annoncé que les syndicats appellent à rejoindre le parcours imposé par la Préfecture de Police. Il insiste sur la nécessité d'agir en toute responsabilité lors de cette journée. L'Intersyndicale, qui avait demandé l'annulation de l'arrêté, a été déboutée mercredi soir. Cette orientation stratégique vise à maintenir le caractère pacifique et massif du mouvement. Les organisations lycéennes et étudiantes suivent cette ligne commune pour éviter toute dérive ou affrontement.

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Dispositif sécuritaire massif mobilisé

Le gouvernement a prévu un dispositif sécuritaire de grande ampleur pour cette journée. Un télégramme consulté mardi par l'AFP recommande aux préfets et responsables de sécurité de prévoir des dispositifs robustes. La journée du jeudi est qualifiée de sensible par les autorités. Ces dispositifs doivent être opérationnels, agiles et réactifs. Ils sont dotés d'effectifs de police et de gendarmerie renforcés. Le but est de garantir la sécurité des participants et des riverains lors de cette grève nationale.

Mobilisation historique des forces de l'ordre

Quelque 70.000 policiers et gendarmes seront mobilisés ce jeudi à travers le pays. Cette mobilisation massive répond à l'appel national à la grève lancé par les principaux syndicats du pays. Le mouvement vise à défendre les salaires et l'emploi. Un dispositif identique à celui mis en place les 24 et 31 octobre sera réutilisé. Cette continuité opérationnelle témoigne de la vigilance accrue des autorités. Elle illustre l'ampleur des enjeux sociaux et sécuritaires de cette journée de mobilisation nationale à Paris et ailleurs.