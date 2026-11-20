La Cour criminelle de Paris a reconnu la dimension raciste de l'agression de Michel Zecler en 2020, condamnant trois policiers. Un verdict historique salué par les avocats.

La Cour criminelle de Paris a rendu sa décision vendredi concernant l'affaire de l'agression violente de Michel Zecler survenue en 2020. La formation a reconnu la circonstance aggravante de racisme et a prononcé des peines à l'encontre de trois policiers. Ce verdict marque un tournant dans la reconnaissance des violences policières à motivation raciste.

Peines prononcées contre les agents de police

La juridiction a condamné Aurélien Lapersonne à cinq ans de prison dont trois avec sursis. Philippe Tondeux a été puni de la même peine, soit cinq ans dont trois ans et demi avec sursis. Pierre Plantier a reçu cinq ans d'emprisonnement, dont quatre avec sursis. Sa portion ferme a été aménagée sous bracelet électronique.

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Ces sanctions sont nettement inférieures aux réquisitions de l'avocate générale. Celle-ci avait demandé une prison ferme allant de quatre à six ans. Me Serge Money et Me Caroline Toby ont salué le verdict auprès du public. Michel Zecler a été applaudi lors de sa sortie de la salle d'audience.

Reconnaissance de la dimension raciste de l'agression

Le jury a retenu l'élément racial en se fondant sur la constance des déclarations de la victime. Michel Zecler a affirmé avoir été traité de 'sale nègre' par les agents. Les policiers avaient catégoriquement nié ces accusations pendant toute l'enquête.

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La Cour a souligné que la victime avait répété les insultes à plusieurs reprises. Elle les a confiées à un policier noir, au commissariat, puis lors de son transport à l'hôpital. Le faux procès-verbal rédigé par les policiers a discrédité leurs dénégations aux yeux de la justice.

Histoire des faits et preuves vidéos

L'agression s'est produite le 21 novembre 2020 dans l'entrée du studio de musique de Michel Zecler. Les policiers voulaient initialement contrôler la non-port du masque en période de Covid. Une intervention de trente effectifs en renfort a eu lieu avec le lancer d'une grenade lacrymogène.

Neuf jeunes ont été interpellés violemment dans le local. Les images de vidéosurveillance ont invalidé la version des agents. Elles montraient Michel Zecler subissant des coups sans répliquer. Cela a permis d'éviter une erreur judiciaire contre le producteur.

Impact sociétal et soutien aux victimes

Le procès a duré quinze jours devant une foule importante de soutiens. Des personnalités comme Stomy Bugsy et Princess Erika étaient présentes. Les parents de Cédric Chouviat ont assisté à toutes les audiences. Cette affaire a relancé le débat sur les violences au sein de la police.