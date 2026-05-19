Justice rejette la demande de suspension de travaux de remplacement de vitraux pour Notre-Dame de Paris

La justice a rejeté la demande de deux associations de défense du patrimoine de suspendre les travaux de remplacement de vitraux à Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie de 2019. Les associations encore poursuivront leur combat en vue de la suspension de la décision.

La justice a rejeté la demande de deux associations de défense du patrimoine pour suspendre l'installation de six nouveaux vitraux contemporain s de Notre-Dame de Paris, la décision ayant été autorisée par le préfet de la région Île-de-France afin de les déposer et de les restaurer.

Les vitraux ornés, réalisés en 1864 et dus être remplacés par des vitraux contemporains, sont néanmoins en l'étude de leur installation dans d'autres parties de la cathédrale qui en sont dépourvues. Les deux associations poursuivront leur combat en vue de la suspension de cette décision





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