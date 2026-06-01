Justice rejette la demande de suspension de l'affiche des Fêtes de la Madeleine 2026

Le tribunal administratif de Pau a rejeté le recours en référé intenté par l'association antitaurine Crac Europe contre la décision de déployer l'affiche des Fêtes de la Madeleine 2026 sur les arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan et nulle part ailleurs.

Depuis la présentation de l’affiche des Fêtes de la Madeleine 2026, le 11 avril 2026, elle était déployée sur les arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan et nulle part ailleurs.

© Crédit photo : Archives Philippe Salvat / SOFêtes de la Madeleine 2026 : la justice rejette la demande de l’association antitaurine Crac Europe de suspension de l’affiche La décision du tribunal administratif de Pau a été connue ce lundi 1er juin 2026, dans l’après-midi.

L’association déboutée la regrette mais en prend acte. La Ville l’accueille avec satisfaction et souhaite désormais que «l’ensemble des énergies se tourne vers leur préparation et leur réussite » Le recours en référé intenté le 11 mai 2026 par le Crac Europe pour demander la suspension de l’affiche des Fêtes de la Madeleine, qui figure une enfant déguisée en torera dans les arènes de Mont-de-Marsan, a été rejeté par le tribunal administratif de Pau.

C’est ce que «Sud Ouest» apprend ce lundi 1er juin par voie de communiqué de la ville préfecture des Landes. Fêtes de la Madeleine 2026 : le Crac Europe entame une action en justice pour demander le retrait de l’affiche Après avoir lancé une pétition et sommé la municipalité de retirer l’affiche figurant une enfant déguisée en torera dans une arène, l’association antitaurine annonce, lundi 11 mai au soir, avoir entamé un recours en référé devant le tribunal administratif de Pau.

Le maire déplore des «attaques répétées» contre cette affiche et la transmission culturelle de traditions Le président de l’association antitaurine, Cyril Vaucelle, confirme cette décision de justice dont il a eu connaissance, lui aussi, dans l’après-midi.

«On l’accepte et évidemment on la regrette», réagit-il. Malheureusement, le comité des droits de l’enfant de l’ONU n’a pas pouvoir d’obligation pour les pays qui sont signataires de la charte pour la protection des enfants. Ce sont juste des recommandations. Nous prenons acte que pour l’instant, il est toujours autorisé d’utiliser l’image d’un enfant pour promouvoir la corrida espagnole.

»La Ville de Mont-de-Marsan, de son côté, se satisfait de cette décision de justice «qui confirme la légalité de l’affiche retenue pour l’édition 2026 des Fêtes de la Madeleine. Elle respecte naturellement les opinions qui ont pu s’exprimer dans ce débat. Chacun est libre d’apprécier ou non les choix artistiques effectués. La volonté de la mairie a été de promouvoir un événement populaire, festif et profondément ancré dans l’identité montoise.

»Le responsable du Crac Europe relève que son association n’a pas été condamnée à des dommages et intérêts comme l’avaient demandé les représentants de la mairie.

«Notre demande n’était pas si abusive que ça», conclut-il. D’autant que de son point de vue, il retire du positif de cette semaine, où «le maire d’Orthez a pris la décision de responsabiliser les parents et de supprimer Béarn : à Orthez, la gratuité de la corrida des fêtes pour les enfants, c’est fini Le Conseil municipal d’Orthez, réuni le mercredi 27 mai, a acté de la suppression de la gratuité d’accès aux arènes pour les mineurs lors de la journée taurine des fêtes.

Seules les trois voix du groupe de Jeanne Lamazère ont manqué à l’unanimité À quelques semaines des Fêtes de la Madeleine, qui se dérouleront du mercredi 22 au dimanche 26 juillet, la municipalité souhaite désormais que «l’ensemble des énergies se tourne vers leur préparation et leur réussite. Elles sont un moment de rassemblement, de convivialité et de partage auquel la Ville invite toutes celles et ceux qui y sont attachés».

Les élus de la majorité municipale remercient également les services municipaux, les associations, les bénévoles et tous les acteurs qui œuvrent à leur organisation





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