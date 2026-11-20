Michel Zecler obtient justice après deux semaines de procès. Les trois policiers responsables de son agression en novembre 2020 ont été condamnés à cinq ans de prison chacun.

La recherche de justice pour le producteur musical Michel Zecler a connu une issue concrce ce vendredi 21 novembre 2026. Après une procédure judiciaire intense de deux semaines, les trois fonctionnaires de police accusés de l'avoir agressé violemment dans son studio du 17e arrondissement parisien ont été reconnus coupables de violences volontaires. Cette décision met fin à plusieurs années d'incertitude pour l'artiste, qui avait subi l'agression dans la soirée du 21 novembre 2020.

Peines de prison et sanctions professionnelles infligées

Le tribunal a prononcé des peines identiques pour chacun des trois prévenus, reflétant la gravité des faits établis par la justice française. Aurélien L. a été condamné à cinq ans d'emprisonnement, dont trois ans avec sursis. La sentence est exactement la même pour Philippe T., qui écope de cinq ans de prison dont trois ans et demi avec sursis. Le troisième accusé, Pierre P., reçoit également une peine de cinq ans, avec quatre ans d'incarcération ferme sur ce total.

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Les modalités d'exécution de ces peines varient selon les individus. Pour Aurélien L. et Philippe T., un mandat de dépôt avec effet différé a été ordonné, ce qui signifie qu'ils ne seront pas immédiatement incarcérés mais resteront sous la main de la justice avant toute éviction potentielle. En revanche, Pierre P. commencera immédiatement sa peine ferme sous le régime du bracelet électronique. Au-delà de la privation de liberté, le tribunal a pris une mesure symbolique forte en prononçant l'interdiction définitive d'exercer la fonction de policier pour ces trois hommes.

Accusations de racisme et témoignages contradicter

L'aspect raciste de l'agression a constitué un enjeu majeur du débat judiciaire. Michel Zecler a affirmé de manière constante avoir été traité de "sale nègre" à plusieurs reprises durant l'altercation. Ses avocats ont insisté auprès des magistrats pour qu'ils croient son témoignage face aux dénégations systématiques des accusés. Cependant, la magistrate rapporteur a noté que cette qualification raciste n'a pas été retenue par la cour, en l'absence de preuves matérielles suffisantes.

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L'avocate générale avait requis des peines allant de quatre à six ans de prison ferme, soulignant la dimension raciste présumée des faits. Lors de l'audience, Pierre P. est apparu en larmes, tandis que Philippe T. et Aurélien L. ont renouvelé leurs excuses publiques. Ces apologies, bien que présentes, se sont heurtées aux nombreuses incohérences relevées dans les déclarations des policiers, notamment concernant la version officielle rapportée dans leurs procès-verbaux initiaux.

Réaction de Michel Zecler et impact médiatique

Au moment de la lecture du verdict, la salle d'audience était comble, témoignant de l'attention médiatique et citoyenne portée à cette affaire. Michel Zecler a été salué par de longs applaudissements et une ovation chaleureuse du public présent. Cette résonance populaire souligne l'importance symbolique de cette condamnation pour la communauté artistique et les victimes de violences policières en France. L'événement a également suscité des réactions émoitionnelles, comme celles exprimées par l'artiste Stomy Bugsy, qui a déclaré qu'il aurait pu mourir lors de l'incident.

Les déclarations des policiers, telles que "Je me précipite sur lui et lui donne des coups", ont été analysées avec scepticisme par la défense et la presse. Les avocats de Michel Zecler ont pointé du doigt le caractère falsifié de certains rapports de police, affirmant que tout y était "faux de A à Z". Cette affaire reste une référence dans le débat sur les relations entre les forces de l'ordre et les citoyens dans les quartiers populaires de la capitale.