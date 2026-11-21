Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'expulsion immédiate de la Ville de Paris concernant le logement de fonction d'un gardien décédé au cimetière des Batignolles, faute de preuve d'urgence.

Le tribunal administratif de Paris a refusé l'expulsion immédiate de la veuve d'un gardien du cimetière des Batignolles, malgré la demande urgente formulée par la Ville de Paris. Cette décision, rendue dans le cadre d'une procédure de référé, s'oppose à la volonté municipale de récupérer rapidement le logement de fonction attribué au défunt agent municipal. L'affaire met en lumière les tensions entre les impératifs de gestion du service public et la précarité des occupants en situation irrégulière.

La situation trouve son origine le 20 octobre 2023, lorsqu'un arrêté municipal a autorisé un agent d'accueil et de surveillance du cimetière des Batignolles à occuper gratuitement un logement situé au 2-8, rue Saint-Just. Cette attribution s'appuyait sur une nécessité absolue de service, reconnaissant que les contraintes liées aux fonctions de gardien justifiaient la mise à disposition de ces locaux au sein du cimetière parisien du 17e arrondissement. Ce statut précaire et fonctionnel était strictement lié à la présence active de l'employé.

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Le décès déclenche une crise locative

La dynamique a bascule le 1er mai 2026 avec le décès de l'homme qui occupait ce logement de fonction. Sa veuve a continué à résider dans le bien, se trouvant ainsi dans une situation juridique vulnérable car elle ne disposait plus du titre d'occupation lié aux fonctions de son mari. La Ville de Paris, estimant que la situation ne convenait plus aux impératifs du service, a décidé d'agir rapidement. Plus de cinq mois après le décès, la municipalité a saisi le tribunal administratif de Paris le 12 octobre 2026.

La demande formulée par l'exécutif parisien était claire et sans appel : il s'agissait d'obtenir l'expulsion immédiate de l'occupante et l'autorisation de reprendre possession des lieux sans délai. La logique administrative était simple : le logement étant indissociable du poste de travail du défunt, l'épouse n'avait plus de droit légitime pour y rester. La Ville entendait libérer les locaux pour les affecter à un nouveau gardien, assurant ainsi la continuité du service funéraire et sécuritaire du cimetière.

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Arguments de l'urgence face à la réalité du recrutement

Pour justifier sa procédure, la mairie de Paris a invoqué les nécessités critiques de fonctionnement du cimetière des Batignolles. Selon les arguments avancés par l'administration, la collègue restante du défunt agent assurait seule les fonctions de gardien depuis le décès. La charge de travail considérable imposée à cette employée unique était présentée comme insoutenable et rendant indispensable le recrutement d'un second gardien. La récupération immédiate du logement était donc présentée comme une condition sine qua non pour intégrer ce nouvel employé et rééquilibrer les effectifs.

Cependant, l'épouse, bien qu'elle n'ait présenté aucun mémoire écrit en défense, a pris la parole lors de l'audience du 4 novembre 2026 devant la juge des référés. Elle a exposé sa situation personnelle, soulignant notamment son absence d'emploi et son statut de personne sans ressources. Cette prise de parole a permis de mettre en lumière la détresse sociale de l'occupante, offrant un contraste saisissant avec les arguments purement fonctionnels et administratifs avancés par la Ville. Le tribunal a dû peser l'urgence administrative contre l'urgence sociale.

Le rejet de l'urgence comme clé de la décision

C'est précisément sur la question de l'urgence que la justice administrative a marqué son refus. La juge des référés a clairement indiqué que si elle ne contestait pas le fait que la veuve occupait les lieux sans droit ni titre, elle relevait une faiblesse majeure dans l'argumentation de la municipalité. Pour ordonner une expulsion immédiate, il est impératif de démontrer que la situation nécessite une intervention urgente et qu'aucune mesure provisoire ne peut suffire.

L'ordonnance du 9 novembre 2026, consultée par actu Paris, souligne un élément décisif : la Ville de Paris n'établissait ni n'alléguait avoir recruté le successeur du gardien décédé. La magistrate a fait remarquer que l'administration souhaitait récupérer le logement pour y installer un nouvel agent, mais ne pouvait pas prouver que celui-ci était déjà en place ou formellement engagé. Cette absence de preuve de recrutement actif a invalidé la notion d'urgence revendiquée par la mairie. Sans successeur identifié et prêt à emménager, l'expulsion immédiate n'apparaissait pas justifiée juridiquement.

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En conséquence, la demande d'expulsion présentée par la Ville de Paris a été rejetée, tout comme sa demande de reprise immédiate du logement. Cette décision constitue un répit immédiat pour la veuve, lui permettant de conserver son domicile pour l'instant. Elle ne signifie cependant pas qu'elle bénéficie d'un droit définitif à rester dans les lieux, le tribunal n'ayant pas remis en cause son occupation sans titre. Une nouvelle procédure reste donc juridiquement possible si la Ville peut prouver, à l'avenir, l'urgence réelle liée à un recrutement confirmé.