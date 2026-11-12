Justice : La Cali condamne Vago pour gestion défaillante des aires de voyageurs

La cour administrative d'appel de Bordeaux confirme la facture de plus de 300 000 euros réclamée par la Cali à Vago pour la remise en état des sites. Cette décision clôt un litige majeur sur l'exploitation des aires.

La Communauté de communes de Libourne, également connue sous le sigle Cali, a obtenu gain de cause devant la justice administrative concernant la gestion de ses aires de stationnement pour les gens du voyage. L'ancien exploitant, la société Vago, s'est vu confirmer sa responsabilité dans la dégradation des infrastructures et le non-respect des clauses contractuelles. Cette décision met un terme à un contentieux long et coûteux qui opposait les deux parties depuis plusieurs années.

Un coût de remise en état de plus de 300 000 euros

La Cali a facturé à Vago des frais de remise en état s'élevant à plus de 300 000 euros pour l'ensemble des trois aires sous sa gestion. Ces sommes ont été réclamées en raison de l'état négligé des sites après le départ de l'exploitant. Plus précisément, la seule aire de Libourne a nécessité des travaux évalués à plus de 140 000 euros. La collectivité a soutenu que ces coûts n'étaient pas excessifs, rappelant que Vago s'était présentée comme un partenaire fiable et un acteur incontournable du marché, acceptant ainsi le risque inhérent à l'exécution du contrat.

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Dysfonctionnements multiples et pénalités administratives

Le tribunal administratif de Bordeaux, puis la cour administrative d'appel de Bordeaux, ont identifié une multitude de manquements graves. Parmi les infractions relevées figurent le non-respect du délai de fermeture de l'aire de Libourne et l'absence de transmission des documents permettant le contrôle des effectifs. Des retards dans la remise du rapport annuel pour l'année 2019 ont également été constatés. La gestion du personnel s'est révélée défaillante, et des obligations spécifiques non respectées ont été notées, comme l'absence de bambous autour du bassin d'assainissement à Coutras.

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Annulation puis confirmation du jugement initial

En première instance, en juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux avait annulé une partie des titres exécutoires pour un vice de forme, car ils n'avaient pas été précédés d'une mise en demeure. Cette décision avait conduit les deux parties, mécontentes pour des raisons différentes, à faire appel. La cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu son arrêt le 24 septembre 2026, confirmant intégralement le jugement initial. Le montant réclamé représente moins de 4 % des recettes prévisionnelles de 2020, validant ainsi la proportionnalité des sanctions.

Nouveau titulaire et contexte de gestion

La gestion des aires de gens du voyage de la Cali a été confiée à un nouvel exploitant après cette affaire. Le groupe Saint-Nabor Services (SNS), qui se décrit comme le leader de la gestion performantielle, a repris la responsabilité des sites. Le contrat initial, signé le 1 janvier 2018, couvrait les aires de Libourne, Coutras et Saint-Denis-de-Pile, ainsi que les terrains familiaux à Coutras pour une durée de trois ans. Vago avait invoqué le contexte de la crise sanitaire pour expliquer ses retards, mais la justice a relevé que les difficultés de l'entreprise étaient apparues avant cette période et que les fournisseurs n'avaient pas cessé leur activité pendant le confinement.