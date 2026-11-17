Un tribunal espagnol a condamné un individu à onze mois de prison avec sursis pour avoir proféré des cris racistes contre Kylian Mbappé et Vinicius Junior lors d'un match au Real Oviedo en août 2025.

Le Real Madrid a confirmé mardi 17 novembre la condamnation d'un individu par le tribunal des Asturies en Espagne. Cette décision de justice concerne des propos racistes proférés contre Kylian Mbappé et son coéquipier Vinicius Junior lors d'un match de Liga contre le Real Oviedo en août 2025.

Détails de la condamnation pénale

L'homme a été reconnu coupable d'injure publique aggravée en raison de l'origine ou de la race de la victime. Le tribunal lui a infligé une peine de onze mois de prison avec sursis. Cette sanction pénale s'accompagne également de plusieurs interdictions d'exercer une fonction publique et d'une amende financière.

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Le parquet des Asturies avait initialement requis un an de prison et près de 3000 euros d'amende à l'encontre du prévenu. La peine de prison est assortie d'un sursis probatoire strict. L'individu doit s'abstenir d'assister à des matchs de football officiels pendant une durée de deux ans.

Contexte de l'incident au stade Carlos Tartiere

Les faits se sont déroulés le 24 août 2025 au stade Carlos Tartiere lors de la deuxième journée de la saison de Liga. Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont été ciblés par des cris de singe émanant de spectateurs présents dans les gradins. Cette scène s'est produite alors que le Real Madrid remportait la victoire contre Oviedo.

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La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a également fait l'objet de plaintes pour insultes publiques à l'encontre du meneur des Bleus. Les propos tenus étaient qualifiés d'injures publiques aggravées liées à l'origine ou à la race supposée des victimes. Le club madrilène a déposé plainte au tribunal après le choc causé par ces événements.

Engagement historique du club contre le racisme

Le Real Madrid a fait de la lutte contre le racisme une ligne de conduite stricte. Cette décision de justice constitue la première du genre concernant le club dans cette affaire spécifique. Elle fait écho à des condamnations pénales déjà prononcées pour des insultes racistes envers des joueurs du Real Madrid dans d'autres stades.

Des précédents existent à Mestalla à Valence, Son Moix à Majorque, Vallecas à Madrid et José Zorrilla à Valladolid. Dans la majorité de ces affaires antérieures, le Brésilien Vinicius Junior, coéquipier de Kylian Mbappé, était la cible principale des discours haineux.

Impact concret et procédures futures

Le club madrilène réaffirme son engagement à éradiquer tout comportement raciste dans le football et le sport. Cette position vise à protéger les joueurs des discriminations en stade. La communauté sportive et les supporters peuvent désormais s'appuyer sur ce précédent judiciaire pour demander des sanctions plus sévères.

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Les autorités espagnoles surveilleront le respect des conditions de libération conditionnelle du condamné. Toute violation de l'interdiction de fréquenter les stades entraînera la révocation du sursis. Cette affaire marque un tournant dans la prise en compte judiciaire des discours haineux à l'égard des footballeurs internationaux en Espagne.