Justice condamne Paris pour non-respect hébergement famille vulnérable

La Ville de Paris condamnée à 7000 euros pour inexécution des décisions judiciaires concernant l'hébergement d'une mère et de son enfant nécessitant des soins spécifiques.

La Ville de Paris a été condamnée par le tribunal administratif à verser une somme de 7 000 euros à une mère de famille. Cette décision judiciaire du mardi 10 novembre 2026 sanctionne l'inexécution répétée des injonctions visant à réexaminer l'hébergement d'une mère et de son jeune enfant. La municipalité parisienne a refusé de respecter les délais fixés par la justice pour adapter leur accueil aux besoins médicaux et éducatifs spécifiques du garçon.

Sanction financière et délais non respectés

Le tribunal administratif a imposé une astreine de 700 euros par heure de retard. Ce montant s'applique dès l'expiration d'un délai de 24 heures suivant la notification de cette quatrième ordonnance. La Ville de Paris avait précédemment subi des sanctions plus légères, avec des astreintes fixées à 500 euros puis 600 euros par heure. Ces montants augmentaient progressivement à chaque nouveau non-respect des obligations judiciaires.

Also read Ville à l’arrêt et “parcours interminables” : la COP31 étrillée pour son organisation

Le juge a également calculé une dette accumulée lors des précédents retards. Entre l'expiration du délai accordé à la municipalité et le 10 novembre 2026 à 17h30, le tribunal a retenu 101 heures de retard. Au tarif de 600 euros l'heure, cela représentait une somme théorique de 60 600 euros. Cependant, le juge a exercé son pouvoir de modération conformément au code de justice administrative. Il a finalement fixé le montant à verser à 7 000 euros. La Ville de Paris devra également payer 1 500 euros hors taxes à l'avocat de la requérante.

Besoins spécifiques et éloignement géographique

L'origine du litige repose sur la situation médicale et éducative de l'enfant mineur. La municipalité proposait initialement un hébergement à Trappes, dans les Yvelines. Cette solution se situait à plus d'une heure de transports en commun du 12e arrondissement de Paris. Cette distance était jugée problématique pour suivre les soins nécessaires au développement du garçon.

Advertisement

La première ordonnance du tribunal administratif date du 23 octobre 2026. Elle imposait à la Ville de Paris de réexaminer la situation de la famille dans un délai de 24 heures. L'objectif était de proposer un hébergement tenant compte des contraintes médicales et éducatives. La municipalité n'a pas répondu positivement à cette première injonction, ce qui a déclenché les mesures coercitives successives.

Compétence municipale et cadre légal

La Ville de Paris intervient en vertu de l'article L. 222-5 du Code de l'action sociale et des familles. Cette disposition prévoit que les mères isolées accompagnées d'enfants de moins de trois ans relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Ces familles nécessitant un soutien matériel et psychologique sont prises en charge directement par la commune.

Cette compétence incombe à la municipalité depuis 2019, date à laquelle Paris cumule les attributions municipales et départementales. La Ville de Paris doit donc assurer un hébergement d'urgence adapté. Ce droit à une prise en charge personnalisée s'impose indépendamment des contraintes structurelles que peut invoquer la collectivité. L'inadaptation du lieu proposé constitue une violation directe de l'obligation légale de protection de l'enfance.

Réaction de la municipalité et suite de l'affaire

La Ville de Paris a invoqué la pénurie de logements disponibles à Paris pour justifier son inertie. Elle soutenait avoir proposé une solution à Trappes comme alternative viable. Le juge administratif a rejeté cet argument au motif que la commune ne contestait pas son absence de réexamen concret. Le manquement résidait dans l'immobilisme face aux exigences des ordonnances précédentes.

Advertisement

La mère de famille avait demandé une astreinte de 1 000 euros par heure de retard. Elle sollicitait également une contrainte d'action dans un délai d'une heure. Bien que ces exigences n'aient pas été entièrement retenues, la pression financière reste forte. Cette quatrième ordonnance ne met pas fin à l'obligation de la municipalité.

La Ville de Paris reste tenue de proposer un hébergement répondant aux besoins du garçon. À défaut de réexamen effectif dans les délais impartis, la nouvelle astreinte de 700 euros par heure continuera de s'appliquer. Cette situation illustre les difficultés structurelles de l'accueil des publics vulnérables dans la capitale.