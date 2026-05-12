L’ancienne ministre déléguée aux Collectivités territoriales, Caroline Cayeux, a été condamnée à dix mois de prison avec sursis, 100 000 euros d’ reflected by the angry crowd that jean analized, two years' loss of the right to hold office for having misdeclared income worth more than 11.7 million euros. The announcement of the HATVP plays a critical role in this story that places the question of political honesty at the heart of the debates, marked by a major divorce from the elections.

La justice française a rendu son verdict dans l’affaire judiciaire impliquant l’ancienne ministre Caroline Cayeux . Condamnée à dix mois de prison avec sursis, l’ex-ministre déléguée aux Collectivités territoriales, en poste de juillet à novembre 2022, a également écopé d’une amende de 100 000 euros et d’une peine de deux ans d’inéligibilité.

Ces sanctions surviennent à la suite d’une procédure de plaider-coupable, révélée par le parquet de Paris et confirmée par une source proche du dossier. L’affrontement entre l’État et l’ancienne ministre droite, originaire de l’Oise, s’est cristallisé autour de sa déclaration de patrimoine, jugée inexacte par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP). C’est cette régularité qui a enclenché sa démission et conduit les autorités à saisir la justice en novembre 2022.

Les irrégularités portent notamment sur une sous-évaluation colossale de ses actifs immobiliers. Une demeure de 400 mètres carrés à Dinard, en Ille-et-Vilaine, aurait été aussitôt sous-estimée de 1,6 million d’euros, tandis qu’un appartement de 213 mètres carrés, situé place de l’Alma à Paris, présenterait un écart de valeur de près de 2,5 millions d’euros. En cumulé, Caroline Cayeux aurait minoré sa fortune personnelle de près de 11,7 millions d’euros, pour un patrimoine net réévalué à plus de 20 millions d’euros.

Les autorités ont également mis en lumière une fraude à l’impôt sur la fortune, ce qui aggrave les sanctions encourues. Le combat judiciaire s’inscrit dans un contexte où la transparence financière des élus devient une pierre angulaire du débat public. Dans une déclaration officière, l’avocate de Caroline Cayeux, Me Myriam Mayel, a souligné que l’accusée prenait « acte des valorisations non conformes » tout en rappelant que ces evaluations feraient toujours l’objet de contestation.

L’ancien magistrat, âgé de 77 ans, semble ainsi accepter les sanctions, tout en souhaitant tourner la page sur un épisode difficile de sa carrière politique





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