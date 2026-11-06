Justice brésilienne annule l'interdiction des paris en ligne de Lula

Un tribunal brésilien a annulé le décret présidentiel de Lula, permettant à trois plateformes de relancer leurs activités suite à un recours pour sécurité juridique.

Une magistrate brésilienne a autorisé le retour opérationnel de trois sites de paris en ligne, remettant en cause le décret d'interdiction pris quelques jours avant le premier tour de la présidentielle par le président Luiz Inácio Lula da Silva. Cette décision judiciaire constitue un revers politique majeur pour le gouvernement, qui justifiait cette mesure par la protection de la santé publique face à l'endettement massif des ménages.

La décision de justice et son contexte immédiat

La juge Adriana Pileggi, siègeant au tribunal TRF-3 à São Paulo, a jugé recevable un recours déposé par l'entreprise CDA Gaming. Cette dernière contestait la légalité du décret présidentiel arguant d'une violation des principes de sécurité juridique qui avaient prévalu lors de la régulation du secteur. La magistrate a précisé que son arrêt ne s'appliquait qu'aux plateformes spécifiques contrôlées par CDA Gaming, excluant ainsi les autres opérateurs du marché des "bets" qui étaient également visés par l'interdiction initiale.

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Les arguments juridiques et économiques en jeu

Adriana Pileggi a souligné que les plateformes de paris avaient effectué des investissements lourds pour se conformer à la régulation gouvernementale instaurée en 2023. L'opérateur a notamment acquitté des droits d'entrée s'élevant à trente millions de réais, soit environ cinq millions d'euros. La magistrate a estimé que l'invocation de l'intérêt public ne conférait pas au gouvernement le pouvoir magique de modifier soudainement ce qui avait été convenu légalement, créant ainsi une insécurité économique pour les investisseurs réguliers.

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Réactions des acteurs et positions gouvernementales

Le président Luiz Inácio Lula da Silva a immédiatement annoncé qu'il ferait appel de cette décision dans un communiqué officiel. Pour le gouvernement, les plateformes de paris étaient responsables d'un problème de santé publique majeur en raison des dépendances qu'elles provoquaient chez les citoyens. Ces activités étaient également citées comme l'une des sources principales de l'endettement record des ménages brésiliens, un argument central de la campagne de réélection de Lula contre Flavio Bolsonaro.

Impacts sectoriels et prochaines étapes procédurales

Le dossier suit maintenant un parcours judiciaire complexe avec la Cour suprême qui a tenu une audience publique pour analyser d'autres recours présentés par les principales entreprises du secteur. Cette audience a mis en lumière les divisions économiques, les clubs de football de première division déplorant la perte de leurs sponsors principaux, tandis que la grande distribution rapportait une augmentation de ses ventes suite à l'interdiction. Le décret doit néanmoins être approuvé par le Parlement avant la fin janvier pour devenir une loi définitive, gardant ainsi le secteur dans une incertitude juridique prolongée.