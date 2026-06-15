Just Fontaine, le meilleur buteur de la Coupe du monde 1958, a expliqué comment il avait réussi à établir un record qui n'a jamais été égalé. Il a également parlé de son partenariat avec Raymond Kopa et de l'équipe de France qui a perdu en demi-finales contre le Brésil.

Just Fontaine : Mon record est comme le bon vin, plus il vieillit, plus il prend de la valeur. Lors de la Coupe du monde 1958, Just Fontaine a établi un record qui n'a jamais été égalé.

Avec 13 buts en 6 matchs, il a dépassé le record de Sándor Kocsis, qui avait inscrit 11 buts en 4 matchs lors de la Coupe du monde 1954. Fontaine a expliqué comment il avait réussi à devenir le meilleur buteur de la compétition.

"Je me souviens que j'ai été blessé au genou droit six mois avant la Coupe du monde. J'ai été opéré du ménisque le 7 décembre et même si j'ai rejoué très vite, le 15 février, cette blessure m'a permis de souffler durant l'hiver. Je suis revenu très motivé et j'ai fini la saison sur un doublé Coupe-Championnat avec Reims.

" Fontaine a également parlé de son partenariat avec Raymond Kopa, qui a joué un rôle important dans son succès. "Kopa a été un coup de foudre, mais seulement footballistique. Nous étions dans la même chambre, mais il y avait un petit problème : il vivait en Espagne et moi en France. Je me couchais à 22 heures et lui, à minuit.

Et j'avais du caractère...

" Fontaine a également mentionné que son record est comme un bon vin, qui prend de la valeur avec le temps. "Mon record est comme le bon vin, plus il vieillit, plus il prend de la valeur. " Fontaine a également parlé de son équipe et de la Coupe du monde 1958. "Nous étions une équipe très bonne, mais nous avons perdu en demi-finales contre le Brésil.

C'est un jeu cruel, mais c'est ainsi. Sans la fracture du péroné de votre capitaine, Robert Jonquet, en demi-finales, auriez-vous pu devenir champions du monde ? À onze contre onze, c'était difficile. À dix, c'était cuit.

" Fontaine a également mentionné que les joueurs brésiliens étaient très bons et qu'ils auraient gagné la Coupe du monde même si l'équipe de France n'avait pas été blessée





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