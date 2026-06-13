L'ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a exprimé son mécontentement concernant les pauses fraîcheur instaurées par la FIFA lors de la Coupe du monde 2026.

L'ancien entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp a exprimé son mécontentement concernant les pauses fraîcheur instaurées par la FIFA lors de la Coupe du monde 2026.

Il a déclaré que le football est pris en otage par des dirigeants installés dans des bureaux climatisés et qu'il est dangereux pour l'esprit du jeu de construire des barrages pour la publicité. Il a également exprimé son espoir que le football ne devienne pas une interruption entre les publicités. Les chaînes de télévision ont profité de ces pauses fraîcheur pour diffuser des spots publicitaires, mais certaines chaînes comme la BBC se sont abstenues de diffuser de la publicité.

La Coupe du monde 2026 a également connu d'autres faits marquants, tels que la victoire de l'Hexagone MMA 45 et la mise en œuvre d'une nouvelle règle d'arbitrage qui a suscité des polémiques. Les joueurs français, tels que Mbappé, Dembélé et Cherki, ont également été vus jouer à un jeu appelé ludo pendant les voyages des Bleus





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