Jumping des sables d'Arcachon : un derby spectaculaire sur la plage Pereire

La 39e édition du Jumping des sables à Arcachon propose des épreuves exigeantes sur sable, dont le derby sur la plage Pereire à marée basse, attirant des centaines de spectateurs et plus de 760 participants.

La 39e édition du Jumping des sables se déroule du 28 au 31 mai à Arcachon , attirant plus de 760 participants sur quatre jours. L'épreuve la plus spectaculaire, le derby sur la plage Pereire, a lieu samedi matin à marée basse , rassemblant des centaines de spectateurs.

Cette épreuve exige une technique particulière en raison du sable mouillé où les sabots des chevaux peuvent s'enfoncer. Vendredi soir, le centre équestre d'Arcachon a accueilli l'impressionnante épreuve des six barres, où les cavaliers sautent des barres disposées en ligne et relevées progressivement. Le clou de la manifestation est le grand prix Pro 2 GP 135, prévu dimanche 31 mai à 16h30, toujours au centre équestre.

L'organisation est assurée par l'association équestre d'Arcachon, avec le soutien de la municipalité et des gestionnaires du centre. L'événement allie compétition équestre et cadre naturel exceptionnel, offrant un spectacle unique aux amateurs de sports équestres





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