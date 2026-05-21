Jumelage Fouras-Riom : un week-end d'échanges et de convivialité

Le comité de jumelage de Fouras-les-Bains île d’Aix a accueilli une délégation du comité de jumelage de Riom-ès-Montagnes (Cantal) du 15 au 17 mai. Le week-end a été consacré à la découverte de Fouras et de l’île d’Aix, avec des visites et des repas en commun.

Le comité de jumelage de Fouras -les-Bains île d’Aix a accueilli une délégation du comité de jumelage de Riom -ès-Montagnes (Cantal), ville jumelle de la cité balnéaire, du vendredi 15 au dimanche 17 mai.

À l’occasion du long week-end de l’Ascension 2026, 12 Fourasins ont reçu chez eux 12 Riomois pour un moment de partage, d’échanges et de convivialité. Le week-end a débuté par un accueil officiel à la mairie de Fouras en présence de Florence Chartier-Loman, maire de Fouras-les-Bains, des membres du conseil municipal, de Colette Sandrin, présidente du comité de jumelage de Riom-ès-Montagnes, et de Philippe Mirville, président du comité de jumelage de Fouras-les-Bains.

La maire de Fouras s’est félicitée de l’organisation de ce week-end de rencontres entre les Cantaliens et les Charentais-Maritimes. Le président du comité de jumelage de Fouras a, pour sa part, souligné son attachement à l’organisation d’un tel week-end, qui concrétise la finalité de ce comité. Ce dernier a pour mission de développer des liens d’amitié, de respect et d’ouverture aux autres habitants des communes jumelles, permettant à chacun de mieux se connaître et d’échanger cultures et savoir-faire.

La journée du samedi 16 mai a été consacrée à la visite de Fouras et de l’île d’Aix avec, comme thème, une page de l’histoire de France. Celle du 8 juillet 1815, où l’Empereur Napoléon Ia quitté le continent européen à Fouras pour rejoindre l’île d’Aix avant de partir pour Sainte-Hélène. Le groupe a emprunté le Petit Train pour une visite détaillée de la ville et de ses quartiers aux maisons balnéaires, avant de rejoindre la pointe de la Fumée.

Après avoir embarqué sur le bateau « Pierre Loti », le groupe s’est rendu à l’île d’Aix pour la visite du musée Napoléon et du Musée Africain. Enfin, dimanche 17 mai, les Fourasins et les Riomois se sont retrouvés au pavillon du parc au Bois Vert, après une visite de la rue de la Halle et quelques achats de produits du terroir, pour un repas en commun « tiré du sac »





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