Le tribunal espagnol a ouvert une enquête contre Julio Iglesias pour agressions sexuelles après des plaintes de deux anciennes employées. Détails sur les accusations et la réaction de l'artiste.

L'Audience nationale d'Espagne a confirmé l'ouverture formelle d'une enquête pénale dirigée contre le chanteur légendaire Julio Iglesias, suite au dépôt de plaintes pour agressions sexuelles par deux anciennes employées. Cette décision judiciaire majeure a été annoncée ce mercredi par les autorités judiciaires espagnoles, mettant fin à une période d'incertitude juridique concernant la compétence du tribunal dans cette affaire complexe.

Le Juge Antonia Piña Retient Les Accusations

Le juge Antonio Piña a officiellement déclaré recevable la plainte déposée par les deux femmes contre le chanteur, reconnaissant la pertinence des délits contre la liberté sexuelle ainsi que les délits de violences et de traitements dégradants. Cette décision marque un tournant décisif, car le magistrat s'appuie explicitement sur les indices fournis par les plaignantes pour justifier l'ouverture de cette enquête pénale approfondie. Le témoignage de la plaignante est considéré comme constituant un début de preuve suffisant pour engager les poursuites.

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Cependant, la décision du juge Antonio Piña n'est pas totale. Le magistrat a explicitement rejeté les délits de traite d'êtres humains et d'atteinte au droit du travail qui figuraient également dans la plainte initiale. Cette distinction juridique précise la nature des faits actuellement retenus par la justice espagnole, qui se concentre désormais sur les aspects relatifs à la liberté sexuelle et à l'intégrité physique des victimes.

Les Accusations Ciblent Les Propriétés Aux Bahamas

Les deux femmes, dont l'identité a été protégée, travaillent respectivement comme employée de maison et kinésithérapeute pour Julio Iglesias. Elles affirment avoir subi des agressions sexuelles et des mauvais traitements alors qu'elles étaient en poste dans les propriétés du chanteur. Ces incidents présumés se seraient déroulés en 2021 dans deux pays différents : les Bahamas et la République dominicaine. Ces lieux précis sont au cœur de l'enquête actuelle.

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Ces accusations arrivent trois ans après les faits, mais seulement quelques mois après qu'une première plainte déposée en janvier ait été classée sans suite. À l'époque, la justice espagnole avait estimé ne pas être compétente pour juger des faits qui s'étaient déroulés à l'étranger. Le parquet espagnol a toutefois revu sa position en octobre, suite au dépôt en septembre d'une seconde plainte qui incluait également des accusations de harcèlement sexuel et de travail forcé. Julio Iglesias, né en 1943 et aujourd'hui âgé de 83 ans, a toujours dénoncé des accusations absolument fausses en janvier, affirmant n'avoir jamais agressé, contraint ou manqué de respect à une femme.

Procédure Future Et Réaction De La Défense

La prochaine étape procédurale est fixée avec précision : les deux plaignantes ont été convoquées pour témoigner en personne face au juge le 3 février 2027. Cette audition constitue un élément clé de la suite de l'instruction. Sollicités par l'AFP au moment de l'annonce, les avocats de Julio Iglesias n'avaient pas réagi dans l'immédiat, maintenant une stratégie de silence officiel pendant cette phase critique de l'enquête.

Cette affaire judiciaire touche l'une des figures les plus respectées de la culture hispanophone, un artiste qui a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde. Interprète de tubes emblématiques comme Manuela ou J'ai pas changé, Julio Iglesias avait vu sa carrière décoller dans les années 1970. Icône d'une génération d'Espagnols au sortir de la dictature de Franco, il avait bâti son succès sur une image de Latin lover, une réputation désormais mise à l'épreuve par ces poursuites judiciaires en cours.