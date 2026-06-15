Julien, maraîcher au marché de Caussade : entre passion pour la terre et fardeau administratif

Portrait de Julien, maraîcher de troisième génération exerçant sur le marché de Caussade. Entre l'amour de son métier, les liens avec les clients et les défis posés par le changement climatique et la bureaucratie, il livre le quotidien exigeant d'un agriculteur moderne tentant de préserver son indépendance.

Le marché de Caussade , situé dans le Tarn-et-Garonne, est réputé pour son ambiance chaleureuse et son caractère authentique. En déambulant dans les ruelles de la cité, les sens sont sollicités : les effluves des étals, les clients choisissant leurs tomates pour la salade du midi, les commerçants négociant un futur cadeau pour belle-maman et les charcutiers faisant goûter leur savoir-faire.

Dans le cadre d'une série de portraits, focus sur l'étal de Julien, maraîcher de troisième génération. Julien cultive et vend ses légumes depuis une dizaine d'années sur le marché de Caussade. Il a repris la ferme de Réalville, initiée par ses grands-parents, et la pratique en polyculture-élevage. Son quotidien est partagé entre l'amour de la terre et du marché et le poids croissant de la bureaucratie administrative.

Julien s'est installé au marché de Caussade il y a une dizaine d'années. Il participe également aux marchés de Villefranche-de-Rouergue en Aveyron le jeudi et de Montauban le samedi matin. Sa ferme s'étend sur une centaine d'hectares à Réalville. Il vend principalement des légumes de saison, pommes de terre, artichauts, tomates et melons en été.

Il nourrit ses vaches avec les cultures et recycle le fumier en engrais organique. Ce qui le pousse à venir au marché chaque semaine ? C'est avant tout le plaisir d'être en plein air et la convivialité unique offerte par le marché. Ses horaires sont lourds, mais il les accepte car ce temps est investi avec amour.

Il apprécie le lien avec les clients qu'il a vu grandir, un incomparable avantage par rapport à la grande distribution. Il se lève à 5 heures pour préparer son étal, déjeune à midi et repart à 14 heures. La gestion de trois marchés, l'entretien des cultures et la préparation des récoltes absorbent énormément de temps. Il fait appel à des saisonniers pendant les périodes de récolte et de plantation, notamment l'été, via des organismes spécialisés.

Le changement climatique rend les cycles de récolte de plus en plus imprévisibles et accroît les risques. Une gelée tardive peut tout anéantir. Cette année, de fortes chaleurs ont endommagé les tomates et provoqué l'avortement des fleurs de melon, retardant la récolte et entraînant une perte inévitable. Julien pratique une agriculture raisonnée, traitant ses légumes uniquement lorsque c'est nécessaire.

Il déplore l'accumulation des tâches administratives et bureaucratiques. Depuis une quinzaine d'années, les agriculteurs doivent exercer plusieurs métiers à la fois, além de leur activité principale. Il estime qu'aujourd'hui, compte tenu des heures investies, la rentabilité n'est plus au rendez-vous. Il a un jeune enfant et ne lui conseillerait pas de reprendre la ferme tant le métier est exigeant.

Il souhaiterait que le rythme change et que les agriculteurs puissent se consacrer davantage à leur métier plutôt qu'à la bureaucratie. L'article mentionne d'autres portraits du marché : Antoine Ranger, l'affûteur, qui évoque l'indépendance ; Resa, dont l'étal fruitier incarne la fierté ; Amélie et David, bouchers, qui soulignent le travail invisible de préparation des produits ; et Patrick, qui présente depuis plus de vingt ans des ustensiles de cuisine en céramique





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