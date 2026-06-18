Julien Lieb : son combat personnel, la Star Academy comme ultime espoir

Finaliste de la Star Academy 2023, Julien Lieb se livre dans une interview exclusive sur les années de souffrance qui ont précédé sa participation à l'émission. Entre emplois précaires, crises d'angoisse et perte de confiance, il raconte comment le télé-crochet a été son dernier recours pour sortir de l'ombre et enfin vivre de sa passion. Un récit bouleversant de résilience et de renaissance.

Dans une interview exclusive diffusée sur YouTube, Julien Lieb , finaliste de la Star Academy 2023, revient avec une émotion palpable sur les années difficiles qui ont précédé sa participation à l'émission.

Il décrit une période de profonde détresse, marquée par des emplois précaires, un burn-out et des crises d'angoisse quotidiennes. Pour lui, le casting de la Star Academy n'était pas seulement une opportunité, mais sa dernière chance de se sortir d'un engrenage négatif. Il explique avoir quitté ses deux emplois à Rennes et être parti dans le Sud-Est pour tenter sa chance, une décision风险ée, motivée par la nécessité absolue de changer de vie.

Son entrée au château de Dammarie-les-Lys a été vécue comme un tournant, un moment de renaissance où il s'est juré de tout donner, travail jour et nuit, pour réussir. Son parcours est un témoignage poignant sur la résilience et la force de croire en ses rêves malgré un passépineux, notamment la perte de son père et une relation amoureuse malheureuse.

Il évoque également son retour récent au château pour la saison 2025, en tant qu'ancien élève, où il a pu partager la scène avec la nouvelle promotion et livrer ses impressions sur les talents qu'il a repérés, montrant ainsi le chemin accompli depuis son propre apprentissage





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