Julien (L'amour est dans le pré) se confie sur les galères qu'il rencontre avec sa ferme

Julien, un agriculteur de l'émission L'amour est dans le pré, a partagé ses difficultés sur les réseaux sociaux. Il a annoncé qu'il rencontre des problèmes avec sa ferme et qu'il est à bout de patience.

Julien , un agriculteur de l'émission L'amour est dans le pré, a partagé ses difficultés sur les réseaux sociaux. Il a annoncé qu'il rencontre des problèmes avec sa ferme et qu'il est à bout de patience.

Il a également parlé de sa rupture soudaine avec Louise et de ses démarches pour trouver une nouvelle partenaire. Malheureusement, ces démarches n'ont rien donné. Julien a également parlé de ses problèmes avec sa faucheuse qui est tombée en panne et qu'il a perdu deux jours pour la réparer. Il a également parlé de sa rupture avec Justine après le tournage de l'émission.

Il a également parlé de sa collaboration avec Karine Le Marchand et de la nouvelle de son collaborateur qui a évité le pire après une crise cardiaque





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