Julien Granel : l'artiste pop aux couleurs vives qui réveille le quotidien

Découvrez Julien Granel, auteur-compositeur-interprète dont l'univers pop coloré et déjanté rappelle l'influence de MIKA. Son premier album 'Cooleur' sorti en 2022 offre une parenthèse joyeuse et optimiste, avec des mélodies entraînantes et des clips pleins de fantaisie. Un talent à suivre pour les amateurs de pop moderne et festive.

Julien Granel débarque avec son univers pop éclatant, véritable remède à la morosité du quotidien. Auteur-compositeur et musicien, il propose des chansons à la fois joyeuses et hautes en couleur, accompagnées de clips déjantés.

Fortement inspiré par la chanteur MIKA depuis son adolescence, il se crée un univers joyeux et coloré, mêlant énergie pop et images pleines de fantaisie. Son premier album Cooleur, sorti en 2022, incarne pleinement cette identité musicale unique et promet une expérience festive qui ravira les amateurs de sons modernes, dansants et résolument optimistes





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