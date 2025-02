Julien Dumora Met Fin à sa Carrière de Joueur et Devient Entraîneur des Trois-Quarts du CO

Après onze années passées au Castres Olympique, Julien Dumora met fin à sa carrière de joueur pour rejoindre l'encadrement du club en tant qu'entraîneur des lignes arrières. Le joueur de 36 ans, champion de France en 2018 avec le CO, a choisi de se tourner vers un nouveau défi professionnel.

L'arrière castrais Julien Dumora (36 ans) met fin à sa carrière de joueur pour intégrer l'encadrement tarnais en tant que responsable des lignes arrières. C'est désormais une certitude. Comme pressenti ces dernières semaines, Julien Dumora intégrera le staff de Xavier Sadourny la saison prochaine. Arrivé en 2014 au CO avec qui il a remporté le championnat en 2018, l'arrière de 36 ans sera le nouvel entraîneur des trois-quarts tarnais.

« Le club m'a laissé le choix, a indiqué sur le site du club celui qui entraîne déjà l'équipe des Crabos de Castres. J'hésitais à prolonger mon contrat de joueur d'une saison et cette solution alternative liée à la promotion de Xavier Sadourny m'a aidé à franchir le pas même si je me sens actuellement très bien, je sais que je m'exposais au risque de la saison de trop et je ne voulais pas laisser passer l'occasion d'entamer une reconversion dans un métier pour lequel j'ai beaucoup d'attirance et dans un club qui compte énormément pour moi. » Dumora a disputé 263 matches avec le CO en onze ans





