L'animateur Julien Courbet a réagi au témoignage d'un faux prêtre sur Xavier Dupont de Ligonnès. Le faux témoin s'est présenté comme un prêtre et a assuré avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès, ce qui était faux.

Julien Courbet réagit au témoignage d'un faux prêtre sur Xavier Dupont de Ligonnès. L'animateur tente de temporiser en expliquant que le principe de l'émission de prendre des appels en direct peut entraîner des erreurs.

Il assure être prêt à 'assumer les erreurs' et reconnaît que le monsieur qui a appelé a peut-être 'roulé dans la farine'. Julien Courbet a également pris la parole pour expliquer qu'il a passé la nuit au téléphone avec le faux témoin pour tenter de faire la lumière sur cette affaire. L'animateur regrette que le faux témoin ait pu tromper les téléspectateurs et a promis d'être plus vigilant à l'avenir





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Julien Courbet Faux Prêtre Xavier Dupont De Ligonnès Appel À Témoins

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