Julien Courbet réagit après la diffusion d'un faux témoignage sur Xavier Dupont de Ligonnès dans Appel à témoins

L'animateur Julien Courbet a assumé la responsabilité de la diffusion d'un faux témoignage d'un imposteur se faisant passer pour un prêtre, qui affirmait avoir confessé Xavier Dupont de Ligonnès. L'évêque de Carcassonne a démenti et saisi l'Arcom.

L'affaire Xavier Dupont de Ligonnès a pris un tournant médiatique inattendu lors de la diffusion de l'émission Appel à témoins sur M6, mercredi 2 juin 2024.

Un intervenant se présentant comme un prêtre de l'Aude a affirmé avoir recueilli, en 2022, la confession du fugitif Xavier Dupont de Ligonnès, toujours recherché depuis plus de quinze ans dans le cadre de l'affaire de la famille Dupont de Ligonnès. Ce témoignage, aux allures de révélation majeure, a été rapidement démenti par l'évêque de Carcassonne, qui a catégoriquement nié l'existence d'un tel prêtre dans son diocèse et a annoncé avoir saisi l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle.

L'animateur Julien Courbet, à l'origine de l'émission et présentateur de Ça peut vous arriver sur la même chaîne, a réagi le lendemain, jeudi 3 juin, en assumant une part de responsabilité tout en rappelant le format de son programme basé sur les témoignages en direct, une méthode par nature exposée aux dérives et aux faux témoignages. déclarant : C'est mon métier, je suis payé pour cela, assume-t-il, ajoutant qu'il s'attendait aux critiques. Le rédacteur en chef de l'émission, Stan Vignon, a précisé que les équipes n'ont découvert la supercherie que tard dans la nuit, après le direct, après avoir tenté en vain d'obtenir du soi-disant prêtre une photo du fugitif promise lors de l'appel.

L'animateur a promis que la chaîne M6 réfléchirait à des mesures pour éviter la répétition d'un tel incident, tandis que les équipes poursuivent leurs vérifications pour identifier l'appelant et ses motivations. Cette affaire relance le débat sur la vérification des sources et la déontologie dans les émissions de télévision grand public, particulièrement lorsque des sujets aussi graves et sensibles sont abordés, avec des répercussions potentielles sur les familles des victimes et sur l'image de l'Église catholique





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