Julien Courbet : le mystère du prêtre qui aurait confessé Xavier Dupont de Ligonnès

Un prétendu prêtre appelé 'le père Marc' a affirmé avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès au sein d'un monastère situé dans l'Aude. Cependant, cet avoué a été vivement contesté par l'évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne, Mgr Bruno Valentin.

Julien Courbet a eu un choc après que la chaîne M6 a diffusé une émission intitulée Appel à témoins, en prime time, ce mardi 2 juin.

Un prétendu prêtre appelé 'le père Marc' a affirmé avoir reçu la confession de Xavier Dupont de Ligonnès au sein d'un monastère situé dans l'Aude. Il a déclaré que Xavier Dupont de Ligonnès était très mal dans sa peau et dans un état dépressif.

Cependant, cet avoué a été vivement contesté par l'évêque du diocèse de Carcassonne et Narbonne, Mgr Bruno Valentin, qui a affirmé que l'homme qui s'est présenté sous le nom de 'le père Marc' n'était pas un membre de l'Église. La chaîne M6 a ensuite publié des excusés en ligne pour avoir diffusé des informations non vérifiées.

Julien Courbet, animateur de radio et télé, a également été critiqué pour avoir fait croire que l'homme qui s'était présenté comme le père Marc était crédible. En fin de compte, les internautes ont remarqué que ces informations n'avaient rien de crédible. Cette affaire continue à faire l'objet de recherches pour comprendre exactement ce qui s'y passe





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