L'émission Appel à témoins, animée par Julien Courbet, va se concentrer en partie sur la disparition de Lyhanna, une jeune fille qui a disparu le 29 mai dernier. Le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, Jérôme B., a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure. Les recherches pour retrouver Lyhanna se poursuivent.

Julien Courbet annonce un changement dans son émission Appel à témoins lié à la disparition de Lyhanna. L'émission, animée par Julien Courbet , va se concentrer en partie sur la disparition de Lyhanna, une jeune fille qui a disparu le 29 mai dernier.

Le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, Jérôme B., a été mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineure. Les recherches pour retrouver Lyhanna se poursuivent. Le colonel Philippe de Laforcade, commandant du groupement de gendarmerie du Gers, a déclaré que les enquêteurs ont collecté des informations importantes mais qu'ils ont besoin de plus de témoins pour avancer dans l'enquête.

Julien Courbet a expliqué que l'émission va essayer de retrouver Lyhanna et que même si cela ne donnera peut-être rien, il est important de tenter de la retrouver. Lyhanna a été vue pour la dernière fois le 29 mai en milieu d'après-midi alors qu'elle quittait son collège à bord de la voiture de Jérôme B. Le colonel de Laforcade a déclaré que les enquêteurs ont collecté des informations importantes mais qu'ils ont besoin de plus de témoins pour avancer dans l'enquête.

Julien Courbet a expliqué que l'émission va essayer de retrouver Lyhanna et que même si cela ne donnera peut-être rien, il est important de tenter de la retrouver. Lyhanna a été vue pour la dernière fois le 29 mai en milieu d'après-midi alors qu'elle quittait son collège à bord de la voiture de Jérôme B





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