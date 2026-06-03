L'animateur Julien Courbet a admis s'être fait 'rouler dans la farine' par un faux prêtre qui a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès.

L'animateur Julien Courbet a admis s'être fait 'rouler dans la farine' par un faux prêtre qui a affirmé avoir recueilli la confession de Xavier Dupont de Ligonnès.

Le prétendu prêtre, qui s'est présenté comme le père Marc, a révélé avoir eu l'accord de son évêque pour trahir le secret de la confession. Cependant, l'évêque de Carcassonne a formellement démenti les propos du prêtre, affirmant qu'il n'avait jamais été contacté à propos de l'affaire. L'évêque a également annoncé son intention de saisir l'Arcom. L'incident a eu lieu lors de l'émission Appel à témoins sur M6, qui a présenté les aveux du fugitif comme un témoignage important.

Cependant, la supercherie a été révélée et l'émission a dû présenter ses excuses à l'évêque de Carcassonne. Julien Courbet a admis qu'il s'était laissé tromper et a exprimé son regret pour l'incident





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