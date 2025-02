Julien Bos, ravi de la victoire de Nantes à Montpellier

L'arrière droit nantais Julien Bos a célébré la victoire de son équipe à Montpellier, sur le terrain de son ancien club. Il a souligné l'importance de cette victoire pour le H qui s'en approche un peu plus de la qualification pour la prochaine Ligue des champions.

Julien Bos, l'arrière droit nantais, était ravi après la victoire et sa performance exceptionnelle à Montpellier, sur le terrain de son ancien club, samedi (27-29). « Comment avez-vous réussi à obtenir cette nouvelle victoire si difficile ? C'était serré jusqu'à dix minutes de la fin. Le manque de rotations fait que Montpellier pèche un peu plus à ce moment-là. Nous avions un peu plus d'énergie, c'est ce qui nous a permis de remporter cette victoire.

Pourtant, Nantes semblait également fatigué pendant ce match. Il était important de retrouver la confiance. Nous étions sur une défaite consécutive (à Paris en Coupe de France, 35-35, 5-4 aux tirs au but, puis à Kolstad en Ligue des champions, 29-28), peut-être que les joueurs réfléchissaient un peu trop. Il fallait se libérer car c'était un match très important. Il y avait peut-être un peu de tension car ce sont des matchs sous pression, sous haute tension. À la fin, c'était mieux, même si quelques pertes de balle étaient liées à un manque de lucidité. C'est quelque chose qu'il faudra corriger. C'est une très belle opération pour le H qui fait un grand pas vers la qualification pour la prochaine Ligue des champions. On confirme notre première place, c'était l'objectif de ce soir. Maintenant, la saison reste longue, on a encore un gros mois de février devant nous. On voit que Montpellier a plein de blessés, on sait que plein de choses peuvent arriver. Mais c'est vrai que cinq points d'avance sur le troisième, on est plutôt contents. On ne va pas dire qu'on a un pied en Ligue des champions pour la saison prochaine, mais on s'en rapproche un peu plus. Personnellement, vous avez semblé survolté face à votre ancien club (2016-2023). Quand je reviens ici, c'est toujours un plaisir, je retrouve le soleil ! De retrouver la Sud-de-France Arena pleine, j'étais content, très épanoui. J'avais envie de gagner, encore plus quand on a des copains en face et qu'on va se faire chambrer si on perd. Du coup, c'est moi qui vais pouvoir chambrer !





HANDBALL LIGUE DES CHAMPIONS NANTES MONTPELLIER JULIEN BOS

