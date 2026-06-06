Julie pointe du doigt les désaccords qui l'ont conduite au divorce avec Mathieu

Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, Julie revient sur l'échange tendu qu'elle a eu avec Mathieu à la suite du bilan. Elle explique que Mathieu a préféré avancer plus prudemment pour préserver l'équilibre de sa fille, ce que Julie a interprété comme un manque d'implication.

Dans le prochain épisode de Mariés au premier regard, Julie revient sur l'échange tendu qu'elle a eu avec Mathieu à la suite du bilan. Elle explique que Mathieu a préféré avancer plus prudemment pour préserver l'équilibre de sa fille, ce que Julie a interprété comme un manque d'implication.

Julie a préféré contacter Mathieu dans la douceur pour lui exprimer ce qui l'avait vraiment fait mal et touchée. Mathieu n'a pas vraiment compris le message de Julie, et les deux ont finalement décidé de divorcer. Dans l'épisode diffusé ce lundi 8 juin 2026, Julie révèle que les désaccords qui l'ont conduite au divorce avec Mathieu étaient profonds et qu'ils n'auraient jamais pu s'entendre.

Elle pointe du doigt les comportements malhonnêtes de Mathieu et les petits jugements qu'il a eus à son égard. Julie a fait un gros coup de pression pour que Mathieu quitte tout pour vivre leur histoire d'amour, mais Mathieu a préféré avancer plus prudemment. Les deux ont finalement décidé de divorcer, et Julie est désormais seule.

Dans l'épisode diffusé ce lundi 8 juin 2026, Julie révèle que les désaccords qui l'ont conduite au divorce avec Mathieu étaient profonds et qu'ils n'auraient jamais pu s'entendre. Elle pointe du doigt les comportements malhonnêtes de Mathieu et les petits jugements qu'il a eus à son égard. Julie a fait un gros coup de pression pour que Mathieu quitte tout pour vivre leur histoire d'amour, mais Mathieu a préféré avancer plus prudemment.

Les deux ont finalement décidé de divorcer, et Julie est désormais seule. Dans l'épisode diffusé ce lundi 8 juin 2026, Julie révèle que les désaccords qui l'ont conduite au divorce avec Mathieu étaient profonds et qu'ils n'auraient jamais pu s'entendre. Elle pointe du doigt les comportements malhonnêtes de Mathieu et les petits jugements qu'il a eus à son égard.

Julie a fait un gros coup de pression pour que Mathieu quitte tout pour vivre leur histoire d'amour, mais Mathieu a préféré avancer plus prudemment. Les deux ont finalement décidé de divorcer, et Julie est désormais seule





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